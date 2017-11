Vecinos cortaron la calle Caseros y Catamarca por obras que se dilatan

Reclaman una solución de la Municipalidad dado que hace 45 días que no avanza el arreglo en esa vía. No hay recolección de residuos y los comerciantes pierden clientes día a día.

Vecinos y comerciantes de la calle Caseros al 200 cortaron hoy por alrededor de una hora esta vía por la demora de las obras que encara la Municipalidad en el microcentro. En transmisión en vivo con el diario El Tribuno manifestaron su preocupación por pérdidas económicas para negocios de la zona, por la falta de respuestas desde el municipio sobre los tiempos certeros de obra y por las molestias ocasionadas a vecinos que no tienen donde guardar sus autos -y es época de lluvias y granizos- y no tienen un plan de contigencia ante una emergencia ya que no pasan ambulancias ni bomberos.

Según detallaron, hasta el momento van 45 días de obras y al aviso oficial fue llegaría a a ser de dos meses pero ahora les dijeron que concluirían recién en febrero.