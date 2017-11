Personal Fest tuvo un cierre acorde a las circunstancias

El pasado domingo culminó, en el Estadio Ciudad de Buenos Aires, la segunda jornada del Personal Fest 2017, con una propuesta ecléctica que reunió en un mismo día a Los Cadillacs, Seu Jorge, PJ Harvey, Phoenix y Fat Boy Slim. Esto sin contar a los otros dos escenarios por donde se pudo escuchar Utopians, Bándalos Chinos y Francisca y Los Exploradores.

En el gigantesco predio se podían cruzar carros de comida, productos de Personal, juegos, personajes raros y una puesta en escena “a la carta” de los geniales “Fuerza Bruta”, siempre efectivos en su manera de hacer teatro de alto impacto, especial para festivales masivos. La jornada del domingo reunió por lo tanto a un público de todas las edades que compartió de manera diferente los mismos sonidos.

Esto sobre todo se pudo ver en la actuación de Los Fabulosos, donde los padres bailaban y los hijos escuchaban sentados en el piso. Es que se trataba de uno de los números más esperados. Llegaron a poco de grabar en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, los clásicos con los que se dieron a conocer en el mundo. Esta vez sumaron a la escena a Florián Fernández Capello en guitarras y Astor Cianciarulo en batería y bajo, hijos de Vincentico y Flavio, los líderes de la banda.

Rara como siempre, con un espíritu dark que a veces retrotraía a un concierto fúnebre, Polly Jean Harvey llegó al país con una banda totalmente reformulada. Y cada vez que la cantante británica parecía emocionarse, tomaba una fría distancia para no desviar su propuesta estética desesperanzada.

Luego llegó una banda emblemática de los días que corren: Phoenix. A pesar del nombre, se trata de una banda francesa. Como muchas de las bandas emergentes que se sucedieron por “El Domo” e “In door”, los escenarios más pequeños, la búsqueda de márketing es acercarse a los llamados “millenials” que no sólo tienen sus propios gustos musicales, sino también sus propias formas de consumo.

Fat Boy Slim

Con espíritu pop y fiesta, los Phoenix, la banda liderada por Thomas Mars, abrió con las canciones de su flamante disco “Ti Amo”. Sonidos sintéticos, imágenes, desaliño y la actitud de lanzarse sobre el público a cantar en medio, abrieron la puerta para que entrase el número de cierre del Personal Fest 2017: Fat Boy Slim. Héroe de los Dj del mundo, este británico nacido bajo el nombre de Norman Cook, fue protagonista de la renovación de que ayudó a recategorizar a los “músicos de consola” al mismo nivel de las estrellas de rock.

Un set de imágenes que revuelven el inconsciente, acompañó el despliegue de más de una hora de Fat Boy. Imposible no bailar. Su batea sabe combinar temas distantes, pero nunca cayó en las repeticiones de sus grandes éxitos, sino que puso mucho de su nuevo disco ‘Eat, Sleep, Rave, Repeat‘.

La fiesta

Casi todos los grandes festivales, sino todos, han optado en terminar de esta manera: bailando. Si bien todo el público va a encontrarse con sus ídolos musicales, este plus de ofrecer un espacio festivo nació en el Lollapalooza norteamericano, según dicen, de la batea del genial Pharrell, buscando darle el “after time” festivo a toda la actividad de un Festival.

Por eso, Fat Boy terminó bastante tarde, pero dejando una alegría que parecía no deshacerse con el avance de la hora. Y como era entrada la madrugada del lunes la mayoría del público decidió retirarse de a poco, hasta que ya no se detectaban las aproximadamente 30 mil personas que habían calculado para esta jornada.

Quedaron los escenarios gigantescos vacíos, como fósiles de un animal imposible. Habrá que esperar hasta la próxima primavera para volver a vivir la propuesta del prestigioso Personal Fest.