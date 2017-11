Echaron a Úrsula Vargues de "Nosotros a la Mañana" por sus dichos sobre los judíos

Las polémicas expresiones de Úrsula Vargues sobre los judíos generaron repudio en todos lados. Repudiada por sus mismos compañeros de Nosotros a la Mañana, la panelista pidió disculpas en el programa de El Trece, pero no alcanzó, ya que la producción de ciclo decidió despedirla, informa Exitoína en su edición de hoy.

Fabián Doman, conductor de Nosotros, contó en su programa El Tratamiento, el mensaje que le envío a Úrsula en ese sentido: “Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mí pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa. La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo y perdón por la sinceridad brutal que en las actuales condiciones no debes continuar en Nosotros a la Mañana. No quería que lo supieras por terceros”

A la mañana, Vargues hizo un descargo y pidió disculpas. “Se me malinterpretó la escritura. Me pareció violenta la actitud de Diego Leuco llevándose puesta a la mujer y me dijeron que fue porque le dijeron judío al padre, quise explicar que para mi judío era una religión, que la justificación no era ‘me llevo puesta a mi novia porque me dijeron judío’ o lo que sea, no fue algo antisemita. No tengo problema con ninguna religión“.

“Judío no es un insulto, ni decir católico, ni árabe. Pido disculpas si alguien se sintió herido. No soy antisemita. No entiendo por qué judío lo toman como un insulto, para mí no lo es. Para mí el foco fue lo que había pasado con la novia de Leuco. En los medios hay mucha gente de la colectividad. Hablé de eso porque justamente le habían dicho judío a Alfredo Leuco“, completó.

Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo xq nombrarlos los lastima. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

La religión ya no es una excusa para victimizarse. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017