El expremier británico Gordon Brown cruzó a Macri por los paraísos fiscales

Mauricio Macri asumirá la presidencia del G20 el próximo primero de diciembre y los líderes mundiales ya lo esperan para que se ponga al frente de uno de los reclamos globales de este 2017 tras desatarse dos grandes escándalos como los Panama Papers y los Paradise Papers que revelaron el entramado de evasión de personalidades de la política mundial como el premier canadiense Justin Trudeau e incluso de miembros del gabinete nacional.



El líder laborista británico Gordon Brown avisó que si consigue un millón de firmas viajará en persona a Buenos Aires para darle a Macri una carta en la que los adherentes exigen avanzar en políticas globales contra la evasión fiscal y las operaciones offshore. En la carta le recuerda al presidente argentino que la inequidad global es "horrorosa" y que esta brecha crece gracias a que los "paraísos fiscales permiten que miles de millones" de dólares se evadan de "nuestras economías".



