Salta Jazz cerró encantando al público

Con un espectáculo gratuito en el paseo más emblemático de los salteños, la calle Balcarce, cerró la quinta edición del Salta Jazz. En los primordios del género, el jazz era una música medio danzante, de habla suburbana, de confraternización. Y a pesar de que la música instrumental está algo desconectada del público y muchas veces circunscripta a ámbitos académicos, ayer por la tarde invadían a los transeúntes sensaciones nuevas al escuchar a los músicos tocando lento, como conversando y dándoles la oportunidad a los presentes de absorber cada acorde.

“El jazz tiene su historia. Viene de los tiempos de Louis Amstrong y fue cambiando con las generaciones desde el blues. Nació como un sentir de los negros, pero va tomando otros movimientos, como escuché a Gala Soler muy bien aquí en el Café del Tiempo con una zamba del Cuchi Leguizamón que me sorprendió, y eso va logrando el jazz: aggiornarse a las épocas”, comentó a El Tribuno Lucrecia Lanzalot, una trabajadora independiente y docente jubilada que sorbía una refrescante bebida a base de limón y menta en compañía de una amiga.

Actuaron Javier Lozano, Matías Méndez (bajo), Pablo Gongales (batería), Damian Cabaud Trío, Pablo Arredondo y Fermín Merlo, el Quinteto Mayor, Wild Sonic, Rocío Riera, Matías Saluzzi, Chinato Torres y Fernando Nochetti. En las interpretaciones de todos ellos los asistentes pudieron descubrir goces que van más allá de las convenciones de los conciertos. Miguel Parada (24), de Taco Pozo, estaba de visita en Salta y si bien no fue de los que se sentó a consumir en las mesas de los bares y pubs, sí aguantó estoico de parado el espectáculo. Él estudia Matemáticas y tiene una banda con la que versionan temas de La Beriso, NoTeVaGustar, Callejeros y Los Auténticos Decadentes. “Me gustan el reggae, el rock y el jazz. De este último me fascina cómo suenan las trompetas y la tranquilidad que transmite la música”, detalló Miguel. Montado sobre su bicicleta, Carlos Fernández (25) relató que trabaja en una cooperativa que fabrica sándwiches vegetarianos y estudia en la Escuela de Música de la Provincia. “Está bueno que lo hagan gratuito al festival, porque así la gente se puede contaminar de lo que vaya escuchando. Hay muchos que no conocen, pero igualmente disfrutan”, opinó.

Martín Misa conforma el Quinteto Mayor con Juan Pablo Mayor, Matías Saluzzi, Eugenio Tiburcio y Leo Goldstein. Él es uno de los organizadores fundacionales del Salta Jazz y destacó que en esta quinta edición, que se realizó del 8 al 12 de este mes, hubo varios grupos locales nuevos. “Esa es la apuesta: plantar semillas a través de los talleres. Los chicos se motivan en las clínicas y capacitaciones, porque si bien toman clases con músicos de acá, se forman tocando. Y para nosotros ver a chicos de veintipico es muy motivador, porque hace que la pelota siga girando”, afirmó. Añadió que el Salta Jazz se está haciendo su espacio en el calendario de actividades culturales y que ellos pondrán mucho de su parte para que se afiance. “Aquí tanto los artistas locales como nacionales e internacionales tiran de la soga trayendo a su público y compartiendo la información. Creo que es un estilo en el que se nota el compartir y eso es fundamental también para tocar jazz”, reflexionó.

Luego dijo que la concurrencia a los espectáculos, que se realizaron en el Café del Tiempo, El Teatrino y la Casa de la Cultura fue mayor que la de ediciones pasadas. “La idea siempre fue apoyar estas músicas creativas, no comerciales, y romper con ese prejuicio de que el jazz es una música elitista o para entendidos”, concluyó.