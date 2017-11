Sorpresa: Italia no pudo con Suecia y no jugará el Mundial

Italia igualó sin goles frente a Suecia, en Milán, y se quedó afuera del Mundial Rusia 2018, ya que en el partido de ida del Repechaje cayó por 1-0, con el tanto de Jacob Johansson, en el Friends Arena, de Solna.

Italia, que jugó 18 Copas del Mundo y ganó cuatro ediciones (1934, 1938, 1982 y 2006), se convirtió en el único campeón mundial que no selló su boleto para el certamen que se llevará a cabo del 14 de junio y el 15 de julio del año próximo.

Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014), Argentina (1978 y 1986), Uruguay (1930 y 1950), Inglaterra (1966), Francia (1998) y España (2010) son los siete campeones que clasificaron para Rusia 2018.

El seleccionado italiano, dirigido por Gian Piero Ventura, solo faltó en dos ediciones de la Copa del Mundo, la primera en Uruguay 1930, donde no aceptó la invitación por cuestiones económicas tras la Primera Guerra Mundial, y la segunda en Suecia 1958, donde no clasificó.

Italia, con un 3-5-2, asumió el protagonismo desde el inicio, tal como lo exigía su historia y su actualidad y necesidad, manejó la pelota con criterio, pero le costó muchísimo generar situaciones de gol. Apenas sendos remates de Ciro Immobile y Alessandro Florenzi, a los 39 y 44 minutos del primer tiempo, exigieron al arquero Robin Olsen.

Por su parte, Suecia, con un 4-4-2 clásico, casi no pasó sobresaltos y fue perjudicado por el árbitro español Antonio Mateu Lahoz, quien no le cobró dos claros penales.

Más allá de esto, el partido no tuvo demasiados atractivos, aunque si a Italia como un claro dominador y con un estilo de juego definido, con un rasgo distintivo: tratar muy bien a la pelota.



Síntesis

Italia: Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Leoanrdo Bonucci y Giorgio Chiellini; Antonio Candreva, Alessandro Florenzi, Jorginhio, Marco Parolo y Matteo Darmian; Manolo Gabbiadini y Ciro Immobile. DT: Gian Piero Ventura.

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelof, Andreas Granqvist y Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Jakob Johansson, Sebastián Larsson y Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen. DT: Janne Andersson.



Cambios: 19m. Gustav Svensson por Johansson (S). En el segundo; 9m. Isaac Kiese Thelin por Toivonen (S); 18m. Stephan El Shaarawy por Matteo Darmian (I) y Andrea Belotti por Gabbiadini (I); 27m. Marcus Rohdén por Claesson (S); y 31m. Federico Bernardeschi por Candreva (I).

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).

Estadio: San Siro (Milán).