San Antonio debe esperar un poco más

¡Todavía no! San Antonio deberá esperar y continuar luchando para adjudicarse la primera plaza al Federal C, de la Liga Salteña. La villa detuvo su buen andar, en cancha de la Liga Salteña e igualó con Peñarol 2 a 2, por la decimosegunda fecha de la Copa Oro.

San Antonio tenía que ganar para comenzar a abrazar la clasificación, pero el mirasol lo complicó.

Peñarol arrancó cuesta arriba porque quedó diezmado a los 32’ de la primera mitad, cuando Luciano Camacho vio el acrílico rojo y dejó a su equipo en desventaja.

El equipo de Martín Martos, jugando mejor, aprovechó y marcó el primero del partido por Víctor Garrido, pero en tiempo cumplido Ignacio Aguirre convirtió la paridad.

El mirasol sorprendió en el complemento al dar vuelta el resultado, Maxi Castro puso el 2 a 1 transitorio.

Luego, la villa respondió y Luis Velázquez anotó la igualdad definitiva (2-2).

San Antonio se quedó con sabor a poco, mereció más pero falló en la puntada final. Pese a igualar se mantiene como líder

En el otro partido que se jugó ayer, Pellegrini derrotó a Mitre en el Mamita Cáseres por 3 a 1 y llegó a la cima de las posiciones, que comanda por diferencia de goles. Gastón Pizzicanella, Leandro Camacho y Cristian Gutiérrez, marcaron para el adoquinero, descontó para el ciclón Leonel Ramírez.

Hoy, en el barrio norte hay clima de clásico, Central Norte recibe a Juventud Antoniana, en el Dr. Luis Güemes, desde las 16. Cabe destacar que se jugará solo con la parcialidad local. Más tarde, a las 21, Villa Primavera enfrenta a Gimnasia, en la Liga.

Las posiciones:

Equipo PJ G E P GF GC Ptos

Pellegrini 12 6 4 2 29 16 22

S. Antonio 12 5 7 0 18 12 22

Juventud 11 4 5 2 15 11 17

C. Norte 11 5 2 4 20 20 17

V° Primav. 11 4 4 3 13 12 16

Peñarol 12 2 4 6 17 28 10

Gimnasia 11 2 3 6 16 21 9

Mitre 12 1 5 6 14 22 8

la que viene (13° fecha)

Gimnasia vs. C. Norte

Mitre vs. Primavera

Pellegrini vs. S. Antonio

Juventud vs. Peñarol