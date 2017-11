Seis clubes lucharán por un lugar en el Federal C

Es la última oportunidad para decir presente en el próximo Federal C. Seis clubes de las diferentes ligas de interior, disputarán un mini torneo y lucharán obtener la plaza que pone en juego la Federación Salteña de Fútbol. Y todo está prácticamente resuelto, solo restan detalles para que se ponga en marcha el próximo fin de semana la primera fase eliminatoria. Esta instancia fue dividida en dos zonas de tres equipos, lo que significa que un equipo quedará libre en cada fecha.

La zona A está conformada por Metán Viejo (Liga Metanense), Río Dorado (Liga Anteña), mientras que la Liga del Bermejo todavía no tiene su representante, que se conocerá mañana luego del choque entre Ferroviario y Huracán, de donde saldrá el clasificado.

La definición será a un solo partido porque no queda tiempo, entre sábado y domingo se jugará la primera fecha. Si bien el representativo norteño tendrá libre, los dirigentes de la Federación, por cuestiones organizativas, exigen una inmediata definición.

En la primera fecha, el cuadro metanense se medirá frente a Río Dorado de J.V. González, el domingo a las 17, en el estadio de la Liga,

La zona B, estará integrada por El Carril (Liga de Valle), San Antonio de Campo Santo (Liga Güemense) y Libertad de San Carlos (Liga Calchaquí).

Los encargados de darle el puntapié inicial a la eliminatoria serán El Carril y el equipo camposanteño, el sábado a las 17, en cancha de Sportivo.

El equipo que sume la mayor cantidad de puntos en su zona clasificará la fase final, en caso de igualdad de puntos se definirá por confortación mutua, como lo estipula el reglamento.

Osvaldo Romano, presidente de la Federación Salteña, explicó: “Mañana (por hoy) terminaremos de definir algunas cosas, como las ternas arbitrales”.

El fixture:



Zona A

1° fecha - Domingo, a las 17

Metán Viejo (Liga Metanense) vs. Río Dorado (Liga Anteña)

Estadio: Liga Metanense

2° fecha

Río Dorado (Liga Anteña) vs. Ferroviario o Huracán (Liga del Bermejo)

3° fecha

Ferroviario o Huracán (Liga del Bermejo) vs. Metán Viejo (Liga Metanense)

Zona B

1° fecha - Sábado, a las 17

El Carril (Liga del Valle) vs. San Antonio de Campo Santo (Liga Güemense)

Estadio: Sp. El Carril

2° fecha

San Antonio CS (Liga Güemense) vs. Libertad de San Carlos (Liga Calchaquí)

3° fecha

Libertad de San Carlos (Liga Calchaquí) vs. El Carril (Liga del Valle)