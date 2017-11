Liga Nacional: el Final Four será en Alta Córdoba



Cuando ya terminaba la jornada de ayer, la Asociación de Clubes de básquet definió que en la cancha de Instituto de Córdoba realizará el Final Four del Súper 20 en la Liga Nacional, donde los juveniles de Salta Basket tendrán su participación en la categoría U15, entre el viernes y sábado.

“La Mesa Directiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol analizó las propuestas presentadas para la organización del Final 4 del Súper 20 y decidió que la mejor opción fue la de Instituto de Córdoba”, indicó el comunicado ayer mediante la página oficial de la Liga Nacional.

La licitación de la gloria de Alta Córdoba fue la que más sedujo a la AdC, teniendo en cuenta que además será la única institución clasificada al Final Four tanto en mayores como en menores.

Los cordobeses comparten la definición con San Lorenzo, San Martín de Corrientes y Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la máxima categoría, mientras que en menores hace lo propio con Atenas, Salta Basket y Regatas de Corrientes.

Los chicos jugarán antes de las mencionadas definiciones que arrancarán este viernes a las 18.30 en semifinales entre San Martín-Gimnasia y 21, entre la gloria y el ciclón.

El sábado el partido por el tercer puesto empezará a las 19.30 y a las 22 será la esperada final.

Viajan el jueves

Luis Lenti, presidente de Salta Basket contó a El Tribuno que tras enterarse de la licitación ganada por Instituto, se empezó a planificar el viaje.

En principio, los chicos partirán a la docta el jueves a la noche en ómnibus y llegarán el viernes a primera hora.

Una vez arribado a Córdoba, el representativo local se trasladará a un hotel cercano al estadio Ángel Sandrín y luego se instalarán en el predio de la gloria. La vuelta del conjunto dirigido por Sergio “Patón” Arévalos también será en colectivo durante la noche del sábado. Cabe recordar que los chicos clasificaron al Final Four tras vencer a Boca, Quilmes y Argentino de Junín.