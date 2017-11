Espinacas y albos repartieron puntos    

La fecha 13 del torneo Honor de hockey femenino tuvo importantes enfrentamientos, aunque un duelo en particular que en la previa se perfilaba como el más atrapante: Popeye A ante Gimnasia y Tiro Celeste, el puntero ante el segundo. Y finalmente ambos conjuntos repartieron sus puntos.

Las espinacas A, que continúan como líderes e invictas, empataron 2 a 2 en condición de visitante ante las chicas del conjunto millonario que representan al plantel Celeste.

Además, Popeye C venció 3 a 0 a Central Norte, Universitario Rugby hizo lo propio ante Gimnasia Blanco por 2 a 1, Jockey Blanco no pudo en su casa ante Villa Mitre, porque el ciclón ganó 4 a 2 y Cachorros obtuvo un importante triunfo sobre Tigres Negro por 2 a 1.

Cabe destacar que Jockey Rojo no jugó y tiene un partido menos.