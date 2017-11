Buffon llora y le dice adiós a la selección de Italia, eliminada de Mundial

Gianluigi Buffon tenía prevista la despedida perfecta: Concluiría su gloriosa carrera internacional en Rusia, el mismo lugar donde comenzó, y nada menos que en su sexto Mundial. Los planes quedaron hechos trizas.

Dos décadas después de debutar con la Azzurra en una nevada cancha en Moscú, durante una eliminatoria mundialista, Buffon participó el lunes en otro encuentro para buscar un boleto a la máxima cita del fútbol. Pero de locales en Milán, los italianos no pasaron del empate sin goles frente a Suecia y cayeron en la serie por un marcador global de 1-0. Y pese a su condición de bravo capitán y legendario arquero, Buffon estaba devastado.

"Lo siento por todo el mundo. Ir al mundial era muy importante. El tiempo pasa, es tirano y es justo que sea así... Lamentó que mi último juego oficial con Italia haya sido el de no clasificar al mundial".

Gianluigi Buffon pic.twitter.com/el10UYcZHz — Pascual Artiles (@artilespascual) 14 de noviembre de 2017



"Es triste que en mi último partido se haya decidido que no nos clasificáramos a la Copa del Mundo", dijo, mientras se enjugaba las lágrimas.

El partido marcó la participación número 175 de Buffon con Italia, un récord. Durante el encuentro, apenas tuvo trabajo ante una Suecia replegada y bien ordenada.

Incluso, el portero se lanzó al frente en un intento desesperado por anotar en dos saques de esquina durante las postrimerías del encuentro en San Siro. Pero Italia, la tetracampeona mundial, se quedó fuera de Rusia 2018. No se ausentaba de un Mundial desde 1958, cuando el certamen se realizó paradójicamente en Suecia.

"Lo siento, lo siento. No por mí, sino por‘ Italia, expresó Buffon, quien cumplirá 40 años en enero. "Lamento que hayamos fracasado en algo que pudo haber sido también importante en el aspecto social. Es lo único que lamento. No nos guardamos nada en la cancha".

Si Italia se hubiera clasificado, Buffon se habría convertido en el primer jugador de la historia con participación en seis Copas del Mundo.

Su primera fue Francia 1998, cuando era el suplente de Gianluca Pagliuca y no jugó.

El astro alemán Lothar Matthaus y el arquero mexicano Antonio Carbajal, ambos retirados, son los otros futbolistas convocados cinco veces al Mundial.

Buffon fue uno de los pilares de la selección italiana que se coronó en Alemania 2006. No admitió un solo gol en tiempo regular durante siete partidos. En la final ante Francia, permitió sólo un autogol de Cristian Zaccardo y un penal convertido por Zinedine Zidane.