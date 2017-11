Natacha Jaitt increpó a Elizabeth Vernaci en los Martín Fierro de Radio

Este sábado se llevó a cabo la entrega del Martín Fierro 2017 a lo más destacado de la radio argentina. Luis Novaresio fue el gran ganador de la noche, al llevarse la estatuilla de Oro por su trabajo en Novaresio 910, por La Red.

La ceremonia, que fue transmitida por América y la cual realizó en La Rural, contó con la conducción de Pamela David y Alejandro Fantino.

La noche transcurrió entre protestas por los conflictos laborales que viven algunas radios, como Radio 10 y Rivadavia, y fuertes discursos contra empresarios.

También hubo momentos de tensión entre algunos de los ternados. Como el que se vivió entre Natacha Jaitt (cuyo programa “El Ascensor” estaba nominado a Mejor programa nocturno FM, por La Mega) y Elizabeth Vernaci.

Tras recibir su premio a Labor conducción femenina por “Black and Toc” (Radio con Vos), La Negra fue a hablar con los medios. Firme, a un costado, la esperaba Natacha.

Al ver que la locutora se retiraba, Jaitt la encaró, Vernaci la miró y se fue sin más. Natacha la siguió unos metros y le dijo “Estamos las dos acá. Vení y decímelo en la cara gorda”. Luego gritó: “Esta no quiere que labure”.

Recordemos que la conductora de Black and Toc se metió en el #PuntitaGate, tildó a la polémica morocha de “extorsionadora” y la mandó a “laburar”.

Como era de esperarse, Natacha le saltó a la yugular y la llamó “vaga, vieja y pelotuda”.