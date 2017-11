Soda Stereo tendrá una esquina con su nombre en Buenos Aires.

Soda Stereo quedará inmortalizada en Buenos Aires en una esquina que llevará su nombre, justo donde se encuentra la casa en la que hace 35 años se fundó el grupo que lideró Gustavo Cerati.

Según una iniciativa aprobada por Legislatura porteña la intersección de las calles Victorino De La Plaza y Almirante Barilari, en el barrio de Belgrano, pasará a llamarse “Esquina de Soda Stereo”.

La resolución establece que se colocará una placa de bronce en la casa que era del batería de la banda, Charly Alberti, donde él, Cerati y Zeta Bosio realizaron los primeros ensayos de la emblemática banda del rock.

Hace unos meses, Alberti publicó una carta en Instagram en la que recordaba que esa es la esquina que les vio nacer.

“Fue ahí donde se gestó Soda. Recuerdo esa llamada a Laura (Cerati) donde le pedí hablar con su hermano guitarrista y le dije que estaba buscando músicos para armar una banda. Desde ahí soñamos con lo que alguna vez se convertiría en realidad”, expresó el músico.

Para el legislador porteño Daniel Del Sol, esta iniciativa “cambia la cara que dejó la muerte de Cerati, ya que ahora todo es reconocimiento y gratitud a la historia que marcó su música”.

En este sentido, Del Sol confirmó que se pondrá en contacto con la familia de Cerati para que puedan asistir a la colocación de la placa, que aún no tiene fecha estipulada.



Coldplay "De música ligera"

En la prueba de sonido previa a su show en Porto Alegre, la banda liderada por Chris Martin interpretó el cover del tema compuesto por Gustavo Cerati. Coldplay actuará mañana y el miércoles en La Plata. Hace un año, en el contexto de una conferencia de prensa, y al ser consultado acerca de cuál es la canción que mejor define la música latinoamericana, Chris Martin no dudó: “De música ligera” fue la contundente respuesta que brindó a los periodistas. Por lo tanto, no sorprende que el sábado, en el transcurso de la prueba de sonido antes de su show con Coldplay en Porto Alegre, el músico haya elegido el mismo tema de Soda Stereo para su repertorio. El momento del ensayo fue registrado por un fan que se encontraba fuera del estadio Arena do Grêmio y posteriormente compartido en la fanpage de Coldplay en Brasil.

El grupo británico cerrará su gira “A Head Full of Dreams” en nuestro país mañana y el miércoles Estadio Único de La Plata. Dua Lipa, Jon Hopkins y Oriana Sabatini se presentarán como teloneros.