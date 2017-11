Lali Espósito fue reconocida en los MTV EMA 2017 y Cris Morena la felicitó

Lali Espósito dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo de la mano de Cris Morena. Fue partícipe de grandes éxitos televisivos como Rincón de luz, Floricienta, Chiquititas sin fin y Casi ángeles, entre otros.

Además de la actuación, también desarrolló en los últimos años una carrera como cantante y le va muy bien. Tal es así, que fue elegida como la Mejor Artista Sudamericana en los premios MTV EMA 2017.

“Una vez más gracias. No paran de sorprenderme y de regalarme momentos únicos. Este premio, sin duda, es de todos los que me votaron con tanto amor y pasión, incondicionales totales. Gracias”, escribió en Instagram tras recibir este premio.

Cris Morena aprovechó para felicitarla desde su cuenta de Twitter: “Lali en Londres hoy, ¡ganadora del MTV European Music Award a la Mejor Artista Sudamericana! ¡Grande mi mágica chiquitita! ¡Te quiero tanto! Felicitaciones”.

Asimismo, publicó un video en el que la cantante habló muy emocionada tras recibir esta distinción: “Esta vez pude estar, el año pasado no pude venir y para mí es increíble. Ustedes saben que tengo recién dos discos. Venir acá a Londres, tener mi lugar, ganarme el premio”.

Luego, Espósito contó que la productora fue a verla en el último recital que dio en el Luna Park: “Estuvo Cris en el público, fue un momento muy emocionante, pude dedicarle una canción. Fue muy loco que ella viniera a ver un espectáculo mío, eso fue emocionante”.

La artista se presentó en Buenos Aires ante 12 mil personas en el inicio de su gira #LaliEnVivo. Con 6 músicos y 10 bailarines en escena, láseres, luces, robótica y pantallas LED, repasó canciones de sus dos discos solistas.

Además, presentó “Tu Novia”, un nuevo single que fusiona el pop con sonidos urbanos. La noche contó con grandes invitados, como Miss Bolivia, Leo García, Abel Pintos, Miranda! y A.N.I.M.A.L.