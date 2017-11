La Provincia quiere que se cobre una tasa del 1% adicional al IVA

Si una persona compra un paquete de fideos, además de pagar el 21% del IVA en el ticket le aparecería un nuevo ítem: la Tasa Municipal Unificada (TIM) del 1%. Ese tributo sobre las ventas se percibiría en los más de dos mil municipios que tiene el país.

Esa es la propuesta que elevó el gobernador Juan Manuel Urtubey al Gobierno nacional en el marco de la reforma y el pacto fiscal que quiere instaurar el macrismo. Con el proyecto se apunta a tres objetivos: dotar de recursos a los municipios que con el correr de los años recibirán menos fondos de impuestos que la Provincia coparticipa como ingresos brutos; tener uniformidad que dé previsibilidad a las empresas que se quieran radicar en las distintas localidades y lograr mayores niveles de formalidad en la economía.

Algunos intendentes ven con cierta cautela la idea que Urtubey expondrá en las próximas reuniones con otros gobernadores y el presidente Mauricio Macri. La política de la Casa Rosada es reducir la presión fiscal y esto se puede leer como un nuevo costo directo para el bolsillo de los consumidores.

No obstante, los municipios ya cobran de manera dispar tasas como actividades varias, que recaen sobre rubros de la economía.

Urtubey remarcó durante la conferencia de prensa que hay fiscos comunales que tienen alícuotas por arriba del 8%. No solo eso, algunos municipios crean hasta convenios específicos para empresas, como las petroleras en el norte provincial.

La propuesta de la creación de la TIM se dio a conocer en la reunión que mantuvo ayer el mandatario con los intendentes, quienes arribaron al Grand Bourg desde las 9. Por la capital salteña asistió el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada, quien ayer cumplió funciones como intendente interino.

En la sala también estuvieron el actual ministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez y los nuevos funcionarios que asumirán la próxima semana: Fernando Yarade (jefe de Gabinete), Emiliano Estrada (Economía) y Marcelo López Arias (Gobierno, Justicia y Derechos Humanos).

La nueva tasa eliminaría entonces aquellas cargas municipales que gravan el desarrollo de actividades comerciales, industriales o de servicios. Las intendencias seguirán cobrando otros impuestos, como el inmobiliario o el automotor, y tasas como el alumbrado, barrido y limpieza.

La recaudación quedará en manos de la Nación y luego los fondos se coparticiparán, con el sistema primario, a las provincias y luego a los municipios.

"¿Nos conviene?", la duda se escuchó en más de un jefe comunal. El futuro jefe de Gabinete, Fernando Yarade, se acercó al mediodía al Foro de Intendentes para dar más detalles de la iniciativa.

"Este impuesto generará una masa de recursos, ya que es una tasa plana en todo el país, con efectos distributivos y devolutivos", afirmó. Explicó que en los grandes centros urbanos como Buenos Aires y Córdoba la recaudación de la TIM moverá importante volúmenes, que por un sistema de coparticipación se redistribuirá y beneficiará a las comunas más chicas. Intendentes advierten que la situación de la capital salteña puede ser diferente.

En los municipios, según describen los jefes comunales, es baja la cantidad de contribuyentes que aporta, por lo que señalan que será una tarea compleja la regularización.

La preocupación también invadió el Grand Bourg y a la mesa que se armó al mediodía en el Foro de Intendentes. Con la reforma tributaria, la Nación le pide a las provincias reducir tributos como ingresos brutos y sellos, que se coparticipan a los municipios. El malestar más fuerte lo expresaron por la reducción escalonada que tendrán con el correr de los años de cooperadoras asistenciales, ya que la Casa Rosada quiere sacar cargas para la generación de empleos.

"Creemos que es una propuesta para cuidar la situación fiscal de los municipios, que no están con mucha holgura para prescindir de recursos", remarcó Urtubey sobre la TIM.

"Con esta reforma se busca generar orden y que se puedan igualar las condiciones en toda la Argentina", agregó.

Los puntos de la creación de la TI M

* La tasa de inspección municipal se exhibirá discriminada en los comprobantes de ingresos (precio más tasa).

* En los libros de sueldos se registra el pago a cuenta de esta tasa (1% de los sueldos).

* El municipio de emisión del comprobante de ingresos controla la TIM.

* Se contempla la TIM en la coparticipación provincial, por ende en la distribución entre los municipios.

* La mejora en la recaudación a través del control municipal de la evasión fiscal y del empleo registrado provocará eliminación y reducción de los impuestos distorsivos. (Fuente: Grand Bourg).

Piden techo para las próximas paritarias

Con el nuevo escenario fiscal, los intendentes de la provincia ya ponen en el ojo en las paritarias del próximo año. En el camino del equilibrio que les pide la Nación, advierten que la suba de los salarios no deberá pasar el 15,7 por ciento de la inflación anual que se proyecta para 2018.

Aunque el nuevo esquema tributario que se debatirá en el Congreso quita peso a tributos que se coparticipan, los jefes comunales esperan que la ecuación sea cero, tal como prometió Macri a las provincias. No obstante, ponen reparos y analizarán el volumen de compensaciones que transferirá la Nación. Uno de los puntos clave es reponer los recursos que se perderán por el Fondo de Conurbano Bonaerense.

El intendente de General Mosconi, Iisidro Ruarte, ejemplificó que la reducción progresiva de Cooperadoras Asistenciales tendrá un inmediato efecto en los recursos destinados a sueldos. “La eliminación será fuerte, a mí me genera mas 600 mil pesos mensuales”, afirmó ayer tras salir de la reunión con el gobernador Juan Manuel Urtubey.

Según Ruarte, en su intendencia hay trabajadores que cobran hasta unos 30 mil pesos. Dijo además que la tasa que cobra a petroleras, que podría ser reemplazada por la tasa unificada del 1% que propone la Provincia, le permite pagar los aguinaldos.

En su municipio el pago de salarios representa el 70 por ciento de la coparticipación y las regalías, afirmó.

Alfredo Llaya, intendente de Embarcación, sostuvo que para lograr el equilibrio habrá que trabajar con “imaginación”. “Hemos planteado, además, que los aumentos salariales no estén por encima de la inflación”, agregó.

Los intendentes temen que la Provincia acuerde con los sindicatos estatales porcentajes mayores al 15 por ciento y que luego se reclame eso para sus administraciones. “Tenemos que ajustarnos todos el cinturón”, afirmó.

Ernesto Gonza, intendente de San Lorenzo, señaló que el proceso de reestructuración y achique del municipio será complejo. Aprobó además el proyecto de la creación de la Tasa de Inspección Municipal (TIM), ya que considera que aportará recursos a las comunas con baja recaudación.

En el Foro de Intendentes, Juan Angel Pérez (La Merced) dijo a El Tribuno que sin el Fondo Soja y sin los recursos del Plan Bicentenario, que la Provincia obtuvo a través de un crédito internacional, no podrían realizar obras públicas. En cuanto a las finanzas de su intendencia, aseguró que cerrarán sin rojos y con el pago al día de los salarios.

Sobre la tasa municipal que la Provincia quiere que se cobre en todos las intendencias del país, Pérez dijo que cuesta que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias. Celebró que la iniciativa apunte a mejorar la formalidad.

La Secretaría de Asuntos Municipales estará ahora en la órbita del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Sobre el tema, el gobernador dijo que la intención es conformar un área de asistencia efectiva, donde se centralice toda relación entre el Gobierno y los intendentes.