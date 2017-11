Mr Bean se convertirá en padre a los 63 años

La edad no es impedimento para ser padre nuevamente. Esa parece ser la consigna de Rowan Atkinson, más conocido como Mr Bean, quien anunció que será papá por tercera vez de su novia 30 años menor que él.

Atkinson ya es padre de dos jóvenes, Ben de 23 años y Lily de 21. Sin embargo, este será su primer hijo con su pareja actual, Louise Ford, de 33 años.

“Ambos están en la luna y no pueden esperar a su nueva llegada. Es un momento muy feliz para los dos, dijo una fuente cercana a la pareja al diario The Mirrow.

Atkinson conoció Louise Ford, quien interpreta a Kate Middleton en the Windsors, cuando trabajaban juntos en la comedia West End del 2012. Sin embargo, en esa época el recordado Mr Bean aún estaba casado con Sunetra Sastry.

Después de 25 años juntos, el recordado Mr Bean se separó de Sastry en el 2014 a pesar de estar en medio de la construcción de una residencia de 11 millones de euros. Un año después, Louise Ford se mudó a su casa ubicada al norte de Londres.