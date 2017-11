"No nos dejaron alternativas ante las amenazas de despidos, era muerte o dunga dunga", dijo un sindicalista

El secretario general del UOM de Río Grande y diputado nacional Oscar Martínez afirmó hoy que el sindicato debió "asumir un golpe durísimo porque no quedaban alternativas" y señaló que "es como el chiste del prisionero que está condenado a muerte y acepta el ´dunga dunga´", al ser consultado sobre el acuerdo firmado en el sector metalúrgico de Tierra del Fuego que congela los salarios hasta junio de 2020. "No nos dejaron alternativas ante las amenazas de despidos. Es como el chiste del prisionero que está condenado a muerte y acepta el ´dunda dunga´", dijo Martínez.

En declaraciones a Radio 10, el dirigente sindical advirtió que los trabajadores fueron "víctimas de una extorsión por parte del Gobierno Nacional" y reconoció que el acuerdo firmado significa "un recorte de nuestro salario y una pérdida del poder adquisitivo". "La gobernadora (Rosana Bertone) venía siendo obsecuente con las políticas del Gobierno Nacional pero en esta circunstancia e hizo una convocatoria para defender los puestos de trabajo", dijo. Sobre el acuerdo, reconoció: "Hemos sido presionados para reducir un 30 por ciento nuestros salarios actuales". "No hay trabajo. Encabezamos los niveles de desocupación del país", dijo Martínez en referencia a la situación social de Tierra del Fuego. Advirtió que "el anuncio de modificar las protecciones arancelarias hacía que la totalidad de las fabricas cerraran sus puertas, por lo que no hay alternativas laborales". "Durante los años 90 fuimos condenados a no tener paritarias hasta 2004", recordó además el diputado Martínez.

Este lunes, el Gobierno nacional, el de la provincia de Tierra del Fuego, los fabricantes de terminales electrónicas y la Unión Obrera Metalúrgica firmaron un acuerdo de competitividad que, entre otros puntos, congela los salarios hasta junio de 2020, a cambio de poner freno a despidos y suspensiones en esa industria. El convenio, además de las cláusulas laborales, apunta también a mejorar los índices de productividad y bajar los precios de la tecnología para los consumidores, en un sector industrial muy afectado por decisiones oficiales. El convenio fue firmado por funcionarios del Ejecutivo nacional, de la provincia, por la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (AFARTE) y representantes sindicales, en un acto en el Palacio de Hacienda.

El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, calificó de "historico" el acuerdo alcanzado con la UOM y confirmó que las negociaciones paritarias quedaron "suspendidas hasta junio del 2020". Hellemeyer, en diálogo con NA, señaló que "la actual paritaria sigue vigente hasta junio del 2018 y desde allí no habrá negociación salarial hasta el 2020, porque tampoco esta prevista ninguna cláusula de ajuste". Reconoció que dentro del convenio se suscribió un "acuerdo de paz social" que frena los despidos y las suspensiones también hasta junio del 2020. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó durante el acto que el objetivo es encontrar "caminos graduales para resolver problemas estructurales" y remarcó que "este acuerdo era impensado hace unos años". Destacó que el pacto "busca reducir el precio de la tecnología, que afecta transversalmente la competitividad de toda la economía, preservando los puestos de trabajo del sector, y al mismo tiempo diversificar el perfil productivo de la provincia".