Manu Siriali fue distinguido con el premio Arco de Córdoba

Se llevó a cabo la entrega de los premios Arco de Córdoba, donde folcloristas salteños fueron reconocidos por su talento, esfuerzo y servicio a la cultura.

Manu Siriali, el “Grillo” López, Micky Villalba y Carolina Madeo fueron los distinguidos de nuestra provincia.

Siriali participó del rubro: productor, compositor, música y cantante.

“Espero que esta distinción sea la primera de muchas otras más. Antes de fin de año seguramente estarán saliendo de estudio las nuevas canciones para que se sume a mi nuevo repertorio en el género urbano. Dicen que ‘nadie es profeta en su tierra’ y pienso que es verdad, así que es por ello que al haber vivido en persona esta situación, puedo decir que tras de muchos y pequeños sucesos y esfuerzos, fui construyendo el camino el cual hoy yo transito. Estoy muy agradecido con la provincia de Córdoba y OBC Producciones por haber pensado en mí para recibir esta preciada distinción. Que viva la música...”, aseguró Siriali.

“Jamás olvidaré cuando subí por primera vez a un escenario, fue cuando iba a primer año del colegio secundario en el año 1997. Canté a dúo con un compañero de curso en Casa de la Cultura. Esa noche transformé mis sentimientos por la música en algo único e inigualable”, aseguró Manu.

Siriali recogió experiencia en diversos y prestigiosos escenarios. “Estuve en España y Francia, viví momentos maravillosos, como haber cantado en la Université de la Musique de París. También compartimos un espectáculo con la agrupación de baile Huayra Muyoj, de Jujuy, que se llevó a cabo en la ciudad Saint Florent, perteneciente a la región Le Centre, de Francia. Lo hicimos en un repleto teatro de 200 personas. La gente se aglomeró al final para felicitarme, fue emocionante”, sostuvo el cantante salteño.

Estoy muy agradecido con toda la gente que me apoyó siempre y que me sigue hace años en este camino maravilloso, porque de ellos es mi sueño de cantor. Planeo continuar con más fuerzas que nunca por aquellos cantores que quise conocer y ya no están. Pretendo dejar a Salta en lo más alto a nivel internacional”, aclaró finalmente Manu Siriali.

El responsable

Los premios Arco de Córdoba están bajo la responsabilidad del empresario Benito Correo, quien acotó “Este es un pequeño reconocimiento que fue creciendo y creciendo, pasaron algunos años y lo registramos a nivel nacional y aquí estamos con 14 años dando la distinción a artistas y colegas de muy buen nivel que nunca tuvieron la suerte de que les reconozcan su talento y su trabajo”. El mencionado es considerado el principal descubridor de talentos del país.

Esta premiación lleva el nombre de Arco de Córdoba en relación a la obra de arte ubicada en el sector sur de la ciudad de Córdoba. Su origen se remonta al año 1942, fue realizada por Fernando Cabanillas. El Arco fue inaugurado en 1943. Se lo considera emblemático de la cultura cordobesa por su posición en el ingreso sureste. Está planteado como un típico arco de triunfo, aunque con un diseño que le hace muy característico.

