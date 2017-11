“Lo que se viene es la edición génica u otro tipo de mejoramiento”, dijo Obdulio San Martín

Fiel al estilo de Don Mario, que acostumbra a que sus más altos ejecutivos recorran el territorio, Obdulio San Martín, director general de la empresa para el Cono Sur, visitó la localidad salteña de Las Lajitas para tomar contacto con los productores y charlar sobre las novedades del semillero para la campaña de soja que se avecina, pero también para tomar atenta nota sobre los pareceres de los agricultores de la zona.

Afable y de definiciones precisas, San Martín conversó con El Tribuno Campo los cambios que actualmente experimenta el negocio de semillas de soja en el mundo, el rol de Don Mario en este contexto y los desafíos y futuro de la industria semillera.



¿Cómo ven desde Don Mario el negocio de semillas de soja a nivel mundial?



Hay una gran concentración de empresas que tienen germoplasma y biotecnología. Todavía se tienen que terminar de hacer las compras y fusiones, pero tenés Bayer-Monsanto, que pasa a ser una mega empresa; está Dow-Dupont, con diferentes tecnologías o plataformas referidos a soja, que pasa a ser otra mega empresa; tenés BASF comprando la parte de semillas y tecnología de Bayer.

Después está China que, por intermedio de empresas como Syngenta o Nidera, tiene una fuerte presencia (NR: al momento de la entrevista no se había dado a conocer la adquisición de Nidera Semillas por parte de Syngenta); además, en Brasil está Citic, que recientemente compró el negocio de semillas de maíz de Dow (3 millones de bolsas) en ese país. Entonces, los jugadores chinos o China como nación están jugando fuerte y no solo a nivel de empresas sino también está a nivel de distribución. China empieza a ser un jugador fuerte en semillas, que es algo que no teníamos tan en cuenta.

Por nuestro lado, con Don Mario, estamos fuerte con germoplasma y nuestro desafío es ese, movernos con germoplasma en este contexto de mega empresas, ver cómo vivimos y sobrevivimos en esta pecera, donde confiamos mucho en el valor del germoplasma, en el mejoramiento genético. Nos gusta ofrecer distintas plataformas a los productores, entonces ese es el juego de Don Mario, seguimos focalizados en el negocio del germoplasma, no nos da el negocio como para empezar a hacer biotecnología. Además, nos parece que los eventos biotecnológicos tienen un techo, creemos que el mejoramiento empezará a pasar por otro lado y tal vez no sea tanto por lo transgénico, creemos que lo que se viene es la edición génica u otro tipo de mejoramiento en el cual ya estamos invirtiendo fuerte dentro de Don Mario y nos parece que puede haber muchas oportunidades.



La empresa sigue apostando a su valor agregado, que hace tiempo viene exhibiendo, que es la excelencia en germoplasma



Sí, conservamos este valor agregado que es confiar en un programa de mejoramiento de genética en soja que te de variedades que sean mejores que las anteriores, tanto de las propias como de las de la competencia, ese es el corazón de Don Mario.

Por otra parte, al tener ese germoplasma tan fuerte a nivel mundial, consideramos que estamos entre las 3 empresas mundiales más grande de germoplasma de soja. Eso nos hace una empresa atractiva desde el punto de vista que las compañías que tienen biotecnología te empiezan a buscar como cliente para que metas su biotecnología dentro de tu germoplasma. Hoy estamos en una situación donde miramos expectantes cómo se van dando estas fusiones, pero nos parece que la cosa va a cambiar y rápidamente.

Siempre estamos pensando en cuál será el “Amazon del agro”, que puede ser algo disruptivo, algo que puede ser una oportunidad o una amenaza, depende cómo lo mires. Pero nos estamos preparando para que sea una oportunidad y, repito, nos parece que el mejoramiento genético va a cambiar en estos próximos cinco años con el tema de edición génica y el Big Data, cambiará un montón y allí hay oportunidad para Don Mario y otras empresas.



¿Cómo ven la posibilidad de que en el futuro cercano se tome una decisión sobre el tema ley de semillas y propiedad intelectual?



Estamos expectantes, tenemos reuniones con las entidades del agro, donde también se sienta la industria, y si ahí se logra un acuerdo iremos con eso al Ministerio de Agroindustria y presentaremos el acuerdo o principio de acuerdo, que ojalá se traduzca en una nueva ley de semillas o en algo que regule la actividad.

Sin querer comparar, cuando uno mira sistemas más desarrollados desde el punto de vista del negocio, realmente ve que la inversión - tanto en tecnología y en germoplasma- es impresionante. Estados Unidos aumentó por año, en los últimos 10 años, 1 millón de hectáreas. Son 10 millones de hectáreas de soja en 10 años, siembran la misma cantidad de soja que maíz, se fueron a zonas más limítrofes para la soja, sin embargo, cuando ves el aumento del rendimiento es de un 20% a nivel nacional. Eso es debido a que hay un negocio y reglas claras, y es para el productor, para la industria, para los distribuidores y para todos los que proveen tecnología; eso termina redundando en una mayor inversión de todos y termina en un mejor rinde. Y eso son divisas que ingresan al país y para los productores.

Cuando un compara el crecimiento del rinde en Argentina, estamos en los 2900 a 3000 kilos, el año pasado fueron 3200 kilos, pero fue un año excepcional. La realidad es que en los últimos 5 años no hubo un crecimiento. Teniendo más inversión y reglas claras, para que haya un negocio, creo que eso se puede incrementar. Entonces, en vez de hablar del 1,5% anual de crecimiento, podríamos estar entre el 2% y el 1,5%.

Si lo pensamos en kilos, una variedad actual, comparada con una de 10 años atrás, rinde un 15% más, son 600 kilos más. Si pudieras duplicar esa tasa, estarías hablando 1000 kilos más. Por esto es importante la inversión en mejoramiento de germoplasma, y si luego le sumás las tecnologías -que hoy son biotecnologías y luego será la edición génica- el rendimiento tiene que seguir aumentando.



¿Cómo resumirías la presencia de Don Mario en el Norte en los últimos años?



Estamos contentos, hemos crecido en presencia y en base a la presentación de buenas variedades. En 12 años hemos presentado 22 variedades nuevas con dos tecnologías, RR1 e Intacta, y estamos preparados para lanzar las próximas dos tecnologías que se vienen, Enlist de Dow y Xtend de Monsanto. Nos queda el sinsabor amargo del retorno de la inversión por la cantidad de ventas o pago de regalías extendidas. Comercialmente hemos ido creciendo, tenemos un market share (cuota de mercado) del 45% y lo queremos llevar al 55%.

Las previsiones de cara a la próxima campaña de soja

Si se dieran los pronósticos que señala la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno de La Niña (lluvias por encima de lo normal para el NOA), Rodrigo Iglesias, gerente de Desarrollo y Promoción de Don Mario, recomienda saber “cuánta agua tengo en el suelo, hacer el porcentaje de agua útil y, en base a eso, si sigue el pronóstico Niña, ser un poco más defensivo”.

Iglesias, quien también participó de la reunión en Las Lajitas, sugiere no apresurarse con la fecha de siembra temprana, “trataría de hacer fecha en el segundo o tercer golpe, tratando de pasar enero, para que tenga menor demanda ambiental durante el periodo crítico”.

</SUBTITULO>Sin resignar rindes

“En el NOA, si se atrasa la fecha de siembra, no resignas tanto rinde como en otras zonas y te aseguras mejores pisos de rendimiento”, sostiene Rodrigo Iglesias.

Respecto de los grupos de madurez, Iglesias destaca que el uso de los grupos VI avanzaron mucho en NOA.

“Meter variedades indeterminadas, porque antes los grupos VI eran determinados, permitió tener una ventana de siembra más amplia y creo que la tecnología también aporta. Si lo tenés al grupo VI con variedades Intacta te aporta ese crecimiento inicial más rápido”, dice. Y agrega que el que no mejora sus ambientes para obtener buenos rendimientos, se empieza a quedar fuera de sistema. “Hay que mejorar los ambientes a través de la rotación, de la protección y eso te permite mejorar tu calidad ambiental y te permite bajar los grupos de madurez”, explica.

Desde Don Mario ponen énfasis en la variedad DM Garra IPRO STS RSF, para nuestra región.

El gerente de Desarrollo y Promoción del semillero apunta: “Garra aporta dos tecnologías: IPRO y STS; y ese grupo de madurez 6.6-6.7 que te permite tener estabilidad, acompañándolo con fecha de siembra de los grupos VI y VIII, y tener potencial de grupos más cortos”. Además, señalan a la DM 8473 como óptima para la siembra de refugio para cuidar la tecnología INTACTA.

“Es una variedad que terminó muy opacada, porque cuando salió se lanzó INTACTA al poco tiempo, pero es para refugio es muy interesante, ya que la mayoría de las variedades IPRO te aportan los pisos de rendimiento convenientes en ambientes de media y baja productividad y las variedades RR1 cuando estás en menor diferencia con IPRO en los ambientes de alta productividad”, dice Iglesias.

Apuesta al maíz

A pocos días de la entrevista con Obdulio San Martín, el Grupo Don Mario concretó la adquisición del semillero Illinois, en una clara apuesta a aumentar su participación en el mercado de maíz.

Illinois es una empresa de investigación de híbridos con un programa de mejoramiento propio y una amplia red en el país.

Para GDM es estratégico trabajar cuidando el medio ambiente, por lo que la compra de Illinois ratifica el compromiso de trabajar por una agricultura sustentable.