Perspectiva agroclimática estacional

Por Ing. Agr. Eduardo M. Sierra, especialista en Agroclimatología

Durante el invierno y los primeros días de la primavera 2017, el Pacífico ecuatorial se enfrió, abandonando el estado de “El Niño” que mantuvo durante las dos temporadas precedentes, y pasando a un estado neutral frío.

No obstante, durante octubre y los primeros días de noviembre este proceso perdió fuerza, reduciendo las probabilidades de alcanzar un estado de “La Niña” durante esta campaña.

Asimismo, se prevé que el Atlántico permanecerá caliente, compensando en buena parte los efectos negativos del enfriamiento del Pacífico.

La circulación entre el Ecuador y el Polo Sur continuará muy activada, produciendo una alternancia entre lapsos cálidos, con riesgo de tormentas severas, y marcados descensos de la temperatura.

En el corto y el mediano plazo, esta evolución producirá una progresiva moderación en las precipitaciones, aliviando la presión sobre los extensos anegamientos e inundaciones. Desafortunadamente, el escurrimiento desde los campos altos hacia los bajos, hará que la reducción de los excesos hídricos sea lenta.

En el largo plazo, el lento pero progresivo enfriamiento del Océano Pacífico podría llevar al desarrollo de un episodio de “La Niña”, que podría afectar a la campaña agrícola 2018/2019. Dado que esta tendencia es incipiente, será prudente continuar vigilando la evolución del clima hasta tanto pueda arribarse a un diagnóstico certero.



Primavera 2017



La primavera continuará observando signos moderados del cambio en la circulación atmosférica asociado al enfriamiento del Océano Pacífico. Como consecuencia, Perú, Bolivia, el norte de Chile, el NOA, la región occidental del Paraguay, el norte y el centro del área agrícola del Brasil recibirán un flujo de calor y humedad algo superior al promedio, observando precipitaciones tempranas superiores al promedio, con riesgo de tormentas severas, con granizo, vientos y aguaceros torrenciales.

No obstante, el calentamiento del Atlántico y la evaporación de las áreas anegadas e inundadas compensarán en buena medida este efecto negativo, dando un régimen hídrico alterado pero cercano a la media en sus valores acumulados.

La circulación entre el Ecuador y el Polo Sur continuará muy activada.

Por un lado, se producirán largos períodos cálidos, con riesgo de tormentas severas con granizo, vientos y aguaceros torrenciales.

Por otro lado, tendrán lugar cortos pero muy intensos descensos térmicos, con riesgo de heladas primaverales en gran parte de la Argentina.



Verano 2018



El verano 2018 observará un acentuamiento de la tendencia descripta. Perú, Bolivia, el norte de Chile, el NOA, la región occidental del Paraguay, el norte y el centro del área agrícola del Brasil, el oeste de la región del Chaco, el este de Cuyo y el noroeste de la Región Pampeana, observarán precipitaciones moderadamente superiores al promedio.

El calentamiento del Atlántico y la evaporación proveniente de las áreas anegadas e inundadas intensificarán localmente las precipitaciones, haciendo que las áreas afectadas por anegamientos (Círculo blanco) experimenten precipitaciones superiores al promedio regional. No obstante, la intensa evaporación provocada por los fuertes calores comenzará a reducir el nivel del agua.



Otoño 2018



Aunque por el momento no es posible afirmar esto con certeza, el otoño 2018 podría presentar los primeros rasgos de un episodio de “La Niña” que alcanzaría su pleno desarrollo durante la campaña 2018/2019.

Aunque usualmente Perú, Bolivia, el norte de Chile, el NOA, la región occidental del Paraguay, el norte y el centro del área agrícola del Brasil, el oeste de la región del Chaco, el este de Cuyo y el noroeste de la Región Pampeana observan un otoño seco, la circulación tropical se mantendrá algo por encima de su promedio, provocando precipitaciones tardías superiores al promedio, con riesgo de tormentas severas, con granizo, vientos y aguaceros torrenciales.

En el centro y el sur de Chile, el oeste y el centro de Cuyo, el sur del área agrícola del Brasil, la región oriental del Paraguay, el centro y el este de la región Pampeana, la Mesopotamia y el Uruguay esta evolución producirá una influencia negativa.

El calentamiento del Océano Atlántico continuará compensando parcialmente estos efectos, pero la reducción de los anegamientos e inundaciones, prevista durante el verano precedente, dejará de actuar sobre el régimen hídrico, contribuyendo a la reducción de las precipitaciones.

Por un lado, se producirán largos períodos cálidos, con riesgo de tormentas severas con granizo, vientos y aguaceros torrenciales. Por otro lado, tendrán lugar cortos pero muy intensos descensos térmicos, con riesgo de heladas primaverales en gran parte de La Argentina y el Uruguay.



Conclusiones



El Océano Pacífico Ecuatorial muestra signos claros de estar disminuyendo su temperatura, pero lo más probable es que, durante la campaña 2017/2018, este proceso se mantenga en un estado intermedio, tipo un “Neutral Frío”, sin alcanzar un estado de “La Niña”.

No obstante, se mantiene una alta probabilidad de que el enfriamiento del Pacífico continúe durante la temporada siguiente, causando el desarrollo de un episodio de “La Niña”, que afectaría a la campaña agrícola 2017/2018.

Cabe señalar que el último episodio de “La Niña” tuvo lugar en la temporada 2011/2012, por lo que el fenómeno se encuentra sobre su período de retorno promedio, que es de siete años, lo cual incrementa significativamente su probabilidad de ocurrencia, aunque por el momento los indicadores físicos no son suficientes para confirmarlo. Por lo tanto, habrá que continuar una rigurosa vigilancia climática a fin de anticipar los posibles riesgos que irán emergiendo a lo largo de la temporada a fin de tomar las medidas que correspondan.



Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires