Gimnasia y Tiro necesita de su mejor ritmo para Sarmiento 

Gimnasia y Tiro apelará a lograr su mejor ritmo, el mismo que mostró en las últimas fechas, para enfrentar al líder Sarmiento de Resistencia, en el estadio Centenario, a partir de las 21 de hoy, por la decimosegunda fecha del Federal A.

El equipo dirigido por Víctor Riggio mejoró en sus últimas presentaciones, pese a que el viernes pasado se quedó con un sabor amargo, al igualar 0-0 con Zapla en el Gigante del Norte.

Las lesiones y las recientes expulsiones obligaron al técnico albo a retocar el once que pondrá hoy en cancha, como así también a echar mano y sumar a algunos juveniles a la delegación albiceleste que se instaló ayer en Resistencia.

Ante la ausencia de Gabriel Zuvinikar, quien vio el acrílico rojo el partido pasado, el Tano apostará por Nelson Ibarlucea para conformar la dupla central junto a Álvaro Cazula.

Gimnasia deberá acrecentar su ritmo si pretende no volver a casa con las manos vacías, sobre todo porque tendrá en frente a un rival que no conoce la derrota y comanda las posiciones de la zona 4.

El albo deberá hacer lo que tanto le cuesta, ser contundente y aprovechar las situaciones que genere.

De su última presentación fuera de casa, el millonario no tiene buenos recuerdos porque cayó ante Chaco FE por 2 a 0.

En tanto, Raúl Valdez, técnico de Sarmiento, implementará tres variantes para recibir al albo. Ronald Huth, quien cumplió su sanción, ingresará por Juan Pablo Lemos, en defensa, mientras que Luis Ibáñez ocupará el lugar de Pablo Cuevas, de esta manera Brian Berlo pasará a ocupar el lateral derecho. El otro cambio será el ingreso de Raúl Chalabe por Federico López.

Gimnasia, con el objetivo de mantener en zona de clasificación, intentará sumar en Resistencia ante el complicado Sarmiento.

Los equipos:

SARMIENTO GIMNASIA

J. Carrera M. Leguiza

B. Berlo J. Hereñú

L. Ybáñez A. Cazula

R. Huth N. Ibarlucea

M. Quiroga J. Medina

H. Orzán M. López

C. Cevasco R. Poclaba

R. Villar P. Motta

G. Cañete F. Giménez

L. Silba A. Toledo

R. Chalabe G. Garavano

DT: R. Valdéz DT: V. Riggio

Estadio: Centenario

Árbitro: Nelson Sosa

Hora de inicio: 21