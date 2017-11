En el santo rechazaron la renuncia de Del Carlo

En Juventud explotó la bomba. Rafael del Carlo uno de los más cercanos colaboradores del presidente José “Pepe” Muratore decidió presentar la renuncia como integrante de la mesa directiva, donde figura como vocal suplente. Pero más allá del cargo de Del Carlo, la firme determinación que adoptó produce una baja sumamente importante, por lo que representa como hombre de confianza del mandamás antoniano y que sacude fuertemente el trabajo entre quienes colaboran en forma permanente con la actual directiva.

Del Carlo explicó que su decisión de dejar Juventud obedece abiertamente a una serie de disidencias con una persona vinculada al club de la Lerma y por el que mantuvo estrictamente la reserva para dar a conocer el nombre. “Es algo serio y no lo quiero divulgar. Lo que sucede es que no me gusta trabajar en un ambiente donde estás disgustado con alguien. En realidad se presentó una situación de disidencia con esta persona, pero si las cosas se aclaran a lo mejor se puede llegar a revertir mi postura”, le dijo a El Tribuno Rafael Del Carlo, quien hace unos días había asumido como coordinador del fútbol amateur en el club de la Lerma.

En referencia al trabajo con las inferiores de Juventud, Del Carlo dejó en claro. “Estaba muy entusiasmado con la idea de organizar todo lo relacionado con los chicos. Teniendo en cuenta el viaje a Buenos Aires por el regional (juvenil del Noa), la idea también se trasladó en gestionar un predio en los alrededores de la ciudad para los entrenamientos y cerrar el negocio con una marca de un ropa deportiva que se iba a encargar de proveernos la indumentaria”, señaló Del Carlo.

A su vez, el presidente Muratore, con respecto a la decisión de Del Carlo de alejare de Juventud, manifestó. “Presentó su renuncia por escrito y la rechazamos de plano. Ya fue tratada en reunión de comisión directiva. El sigue perteneciendo al grupo de trabajo que en estos momentos asumió el compromiso de trabajar por Juventud. Y si existieron asperezas, que las solucione con aquella persona con la que se originó el inconveniente que él plantea. Yo pienso que ya somos grandes para andar divulgando cosas y esto no le hace bien a la institución”, sostuvo Pepe Muratore.

A Muratore lo que más le preocupa es mantener el orden institucional en Juventud, y con respecto al directivo que ahora tomará la posta de reemplazar a Del Carlo para afianzar el trabajo organizativo de los juveniles que entre sábado y domingo jugarán en Tucumán frente a San Martín, puntualizó. ”No pude hablar con él (Rafael del Carlo), que estaba como delegado suplente en la Liga. Ya veremos cómo nos abocaremos a definir quién trabajará con los juveniles para que vayan a Tucumán. Siempre va a haber alguien dispuesto en colaborar con Juventud. Y ahora es el momento oportuno”, cerró.