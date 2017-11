Con Messi, es casi lo mismo

A no engañarse. Ni con Lionel Messi Argentina es un gran equipo. Con él, solo tiene al distinto, al que desequilibra, al que contagia. Pero por detrás casi siempre hubo una formación embarullada. Contra Nigeria fue un amistoso, pero con olor a partido oficial. Fue una prueba, hay que tomarla como tal y no se debería dramatizar. Pero recibir tres goles en 22 minutos dice, claramente, que algo se hizo o se sigue haciendo muy mal. Y no quedan muchos ensayos más.

Desde hace tiempo la Selección muestra falencias de armado de juego y muchos problemas atrás, potenciados por lo que hasta hace poco era un trauma colectivo.

Defender con tres es mucho más que una expresión de pizarrón. Un sistema traicionero y que demanda centrales rápidos y buenos carrileros. En Krasnodar no se vio nada de esto. Sampaoli usó una doble línea de tres con volantes imprecisos, confundidos.

Poner mucha gente del otro lado está bueno, pero no siempre es el mejor plan. Y aparece la bendita palabra “equilibrio” que alguna vez acorraló a Sabella, como cuando jugó con cinco defensores frente a Bosnia en el debut de Brasil 2014. Y de no haber sido por una genialidad de Messi no ganaba ese partido. Los esquemas solo funcionan si se utilizan los jugadores idóneos. Y otra cosa más: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. ¡Genio Einstein! Con Banega, Di María, Dybala o Mascherano, por citar a algunos, ya sabemos hasta dónde vamos a llegar.