Daniel Hadad apoyó a Alfredo y Diego Leuco

Daniel Hadad mostró su apoyo a Alfredo y Diego Leuco tras la polémica generada cuando un colega insultó al conductor del programa “Le doy mi palabra” durante su discurso en los Martín Fierro de Radio, y su hijo salió a defenderlo.

Diego Leuco escuchó las fuertes palabras dirigidas a su padre y no dudó en ir a encarar a la persona que gritaba. Sin embargo, su entorno logró frenarlo y calmarlo.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Hadad defendió a Diego al decir: “Si a mi viejo le hubiesen dicho eso a mis 28 años y, seguramente todavía me estaría peleando”.

El empresario de medios de comunicación sostuvo que “Es una pena que pasen estas cosas”. Y señaló que “creo que la diversidad está bien y podemos pensar distinto. Pero los hechos son sagrados para el periodismo, hay límites, a Leuco le podés decir ‘pelado’, pero no se le puede decir ‘judío de mierda’”, cuestionó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

En entrevista con el ciclo radial Por Si Las Moscas analizó que “hay mucho periodista hoy muy asustado por la amenaza de entes anónimos que atentan contra la libertad”. “Un periodista no puede tener su juicio alterado por alguien de la marginalidad”, cuestionó. Al tiempo que enfatizó cuál es la labor del periodista en el panorama actual de los medios: “La responsabilidad de los periodistas es tratar de a poco ir volviendo a la racionalidad”.

El Grupo Indalo

Por otra parte, se refirió a la actualidad del ex Grupo Indalo: “Yo confío en que esto el sector privado lo va a solucionar, al menos los medios que fueron míos fueron exitosos por fuera del Estado, y lo pueden volver a ser”.

“Me da mucha pena primero porque del primer empleado de C5N al último yo tomé uno por uno”, enfatizó. Mientras que rememoró que “con lo cual conozco a muchos de ellos, me sigo hablando y me vienen a visitar y me parte el alma que no sepan qué va a pasar con el futuro”.

“Yo es un tema que trato de no tocar, para mí fue muy desagradable, quizás lo puedo sintetizar que yo solo contra el Estado no podía pelear”, confesó Hadad sobre la venta de C5N, hecho del que evitó hablar durante mucho tiempo.

Precisó entonces que “además las cosas que viví como las presiones, estar cenando con mi familia y recibir amenazas de juicios, pero eso en definitiva es algo personal. Ha pasado que el Estado puso pauta y no la pagaban, que eso te va desangrando, o que desde algún ministerio levantaban un teléfono y le pedían a compañías que no pauten con Hadad”, rememoró.

Asimismo, continuó e hizo referencia a su rol como dueño de C5N e indicó que “yo nunca me atrasé ni un minuto a pesar de todo esto en pagar los sueldos, porque vengo de familia humilde, y me di cuenta que es en cualquier momento me ahogaba y no podía entregar la cabeza de ningún periodista, con lo que decidí retirarme”. “El primer año hice un duelo terrible y después decidí ponerle todo a Infobae y esto hoy me tiene muy contento”, aseguró. Y consideró que “la grieta está en el esplendor de su decadencia, está en el punto más alto para empezar a caer”.

Por último, analizó la actualidad de los medios de comunicación y reflexionó que “yo diría que los medios tradicionales están viviendo una crisis en el mundo entero, hay caída de audiencia de los medios tradicionales”. “En Argentina se suman las razones locales, durante muchos años los medios tuvieron un apoyo económico anabólico: El anabólico estatal le generó un problema al medio porque hoy no disponen del sostén de la pauta publicitaria y otros sabores que antes le daba el Estado”, concluyó.