Lucrecia Martel no podrá  estar en el Colón

En un año del Teatro Colón con varias cancelaciones, se suma ahora la renuncia de Lucrecia Martel a la régie de Andrea Chénier, la ópera de Umberto Giordano que cerrará la temporada 2017 en una versión protagonizada por el tenor José Cura. Según ella misma informó, se trata de un accidente personal que no le permite regresar rápidamente de Los Ángeles, donde se encuentra promocionando Zama , su última película, para continuar con los ensayos que ya había comenzado en el Colón.

La noticia se conoció mediante una carta que la cineasta envió al Director General, artístico y de producción del teatro, Enrique Arturo Diemecke, en la que dice: “He trabajado muchísimo en este proyecto. Conocer a los grandes artistas que trabajan dentro del teatro, estudiar los procesos narrativos de la ópera y ver cómo potenciar todos los elementos en función de realizar este espectáculo es algo valioso para nuestra comunidad y me resulta un trabajo fascinante. Con profundo pesar, debido a un imprevisto accidente de índole personal, me resulta imposible continuar con Andrea Chénier. No sabés el dolor que me da decir esto. Es la carta más triste que he escrito en mucho tiempo. Tenía muchas ilusiones, pero no puedo comprometerme a continuar. Me despido, agradecida por esta oportunidad e infinitamente triste por no poder seguir”.

Según otras fuentes habría sido un inconveniente ocular lo que afectó a la cineasta.

Fuentes del Colón informaron que este fue el único motivo de la renuncia y que no existió ningún tipo de conflicto con Martel. Se anunció que la versión de la ópera de Giordano será realizada por un equipo liderado por el régisseur Matías Cambiasso.

A la cancelación de Martel la antecedieron este año la caída de la puesta de Sofia Coppola de La Traviata, la de la soprano Angela Gheorghiu en la ópera Adriana Lecouvreur -en el inicio mismo de la temporada-, la de la soprano Jessye Norman (por problemas de salud), al recital programado en el Abono Verde, y la de Marcelo Álvarez, protagonista de la versión de Andrea Chénier, cuya puesta debía hacer justamente Martel.