Detenido por tentativa de homicidio

La mañana del 1 de octubre en el barrio El Ceibo, en la ciudad de Tartagal, Ángel Arturo Alvarado apuñaló a Cirilo Zalazar Paniagua minutos después de descender de una motocicleta donde viajaba junto a otro hombre.

El ataque de Albarado puso en riesgo la vida de Zalazar Paniagua, quien tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paúl de Orán. Por ese hecho, Alvarado fue imputado ayer por el fiscal Pablo Cabot, por el delito de tentativa de homicidio.

"Sin motivo aparente", es lo que señalan desde el Ministerio Público, el agresor descendió de la moto y atacó a su presunto rival. Según fuentes judiciales, el acusado viajaba en la moto con otro hombre cuando interceptaron a Zalazar Paniagua y cuando lo tenían enfrente le dijeron: "Qué te pasa a vos, vos no sabes con quién te estás metiendo, vos a mí no me conocés". Alvarado, el agresor, tuvo tiempo de sacar del baúl del rodado un cuchillo con el que apuñaló a Zalazar Paniagua.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo de Cabot, imputó a Alvarazo por el delito de tentativa de homicidio, durante la audiencia de imputación el agresor, quien fue asistido por un defensor oficial y tiene antecedentes de violencia familiar, no quiso declarar.

Según trascendió, Zalazar se habría sorprendido ante la presencia de los hombres, quienes llegaron en una motocicleta, y no alcanzó a huir, en un hecho en el que recibió un puntazo que casi le cuesta la vida.