Burzaco reveló que llegó a pagarle 1.200.000 dólares al año de coimas a Julio Grondona

"Nosotros pagamos sobornos a esos dos señores por US$ 4 millones de dólares, entre 2011 y 2014", respondió Alejandro Burzaco, exCEO de Torneos, cuando la fiscalía de Estados Unidos le preguntó por el rol de dos exfuncionarios del Fútbol Para Todos: Pablo Paladino y Jorge Delhon. El primero fue coordinador del programa que estatizó las transmisiones deportivas entre agosto de 2009 y diciembre del año pasado. El segundo es abogado, y fue contratado por la Jefatura de Gabinete en 2012.

Además, afirmó haberle pagado sobornos a Julio Grondona desde 2005 "y hasta su muerte, en julio de 2014, y a otros dirigentes de fútbol, de Argentina y de otros países de Sudamérica.

Burzaco, quien en 2015 se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses, declarará durante todo el día de hoy. Ante las primeras preguntas del fiscal, el empresario argentino (que estuvo prófugo de la Justicia en Bolzano, Italia, apenas estalló el FIFAgate ) no dudó en decir que " Julio Humberto Grondona sabía todo" y relató que el ex presidente de la AFA estaba al tanto de cómo se distribuía el dinero destinado a los sobornos.

También incriminó a los tres dirigentes que hasta ahora no admitieron su culpabilidad y que se sientan en el banquillo de los acusados: el peruano Manuel Burga, el brasileño José María Marín y el paraguayo Juan Ángel Napout, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



"Grondona sabía todo"

Luego de dos años de prestar colaboración a la Justicia norteamericana, y de aportar pruebas para mejorar su situación procesal, Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, respondió a las preguntas de los fiscales durante el juicio que se les sigue a tres ex directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Nueva York.

"Julio Grondona sabía todo", dijo Burzaco sobre el grado de conocimiento del ex presidente de la AFA (y ex vicepresidente senior de la FIFA). El empresario televisivo incluso mencionó que Grondona era quien decidía quién recibía más dinero y a quién le rebajaban el pago. Burzaco agregó que sobornó al ex presidente de la AFA "entre 2005 y hasta su muerte, en julio de 2014".

Burzaco detalló cómo era el pago de las coimas a Grondona: por lo general, la empresa T&T (con sede en las Islas Caimán y dueña de los derechos de TV de las Copas Libertadores, Sudamericana y América) transfería el dinero de las coimas a una casa de cambio en Argentina, que le pagaba a Grondona en efectivo. Esa empresa, según Burzaco, era Alhec Tours, que durante mucho tiempo fue considerada "la financiera del fútbol argentino".

El ex CEO de Torneos contó además que en 2006 le pagó a Grondona US$ 600 mil, pero que después la cifra trepó hasta el millón de dólares. Y que en 2012 se elevó a US$ 1,2 millones. Además, y siempre según Burzaco, también coimeó a Eduardo Deluca (ex secretario general de la Conmebol) y el uruguayo Eugenio Figueredo. Ambos se llevaron US$ 600 mil en 2006. Ese mismo año, y de acuerdo con lo declarado por Burzaco, el paraguayo Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol, recibió de Torneos la suma de US$ 1 millón.

Además de nombrar individuos, Burzaco también les apuntó a las grandes cadenas televisivas de Latinoamérica, quienes fueron las otras grandes beneficiadas en todo este esquema de coimas y sobornos cruzados que investigó el FIFAgate. Burzaco dijo que Fox Sports (con alcance a todo el continente), Televisa (México), Globo (Brasil), MediaPro (España), Full Play (Argentina) y Traffic (Brasil) pagaron sobornos para quedarse con los derechos televisivos.