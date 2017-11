"Los amo, no puedo creer": la nota que llevaba Jorge Delhon

Jorge Delhon, el ex abogado de Fútbol para Todos que este martes se suicidó al arrojarse sobre las vías del tren, llevaba una hoja de papel con cinco palabras escritas: "Los amo. No puedo creer".

La nota fue encontrada por personal de policía de la Provincia de Buenos Aires que trabajó en los rieles del Roca, a la altura de las calles 29 de septiembre y Oncativo, en el partido bonaerense de Lanús.

Delhon se suicidó luego de que el ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco asegurara ante la Justicia de Estados Unidos que pagó USD 4 millones en sobornos. En su declaración apuntó contra dos ex integrantes del Fútbol para Todos: Delhon, abogado contratado por la Jefatura de Gabinete, y Pablo Paladino, ex coordinador del programa.

Delhon fue contratado en 2012 y permaneció en el FPT hasta 2015. En 2003, fue vicepresidente del Ente Regulador del Agua (ETOSS) y luego tuvo un paso por el Ministerio de Justicia, donde estuvo a cargo del Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte. Luego recaló en el programa millonario por su amistad con Paladino.