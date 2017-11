“El arte además de expresar la belleza es un espacio de intervención política”. Video

Video gentileza: Sol Ferrario

Fue inaugurado días atrás el Instituto de Investigación en Cultura de la UNSa (IICA), que funciona desde ahora en el edificio del Palacio Zorrilla, Buenos Aires 177, en pleno microcentro capitalino. La entidad depende de la Secretaría de Extensión de la casa de altos estudios.

La apertura de este espacio fue una verdadera conjunción de actores sociales, que no quisieron perderse este momento histórico para la cultura local y para la universidad de Salta. En la ocasión, el profesor Hernán Ulm, titular del IICA, expresó: “Estamos inaugurando el instituto y dando inicio a las actividades, con el objetivo tratar de pensar el arte y la cultura como un espacio de intersección entre la investigación y extensión, que son dos cosas que habitualmente en la universidad están separadas”.

Ulm agregó: “Insistimos en que este instituto forme parte de la Secretaría de Extensión, porque creemos que no es posible investigar sin realizar tareas de extensión, y al mismo tiempo creemos que ésta constituye por sí misma un ámbito de investigación”.

El directivo resaltó que el IICA es un espacio abierto hacia toda la comunidad, para entablar vínculos institucionales y no institucionales de los diferentes ambientes artísticos y culturales. “El arte además de expresar la belleza es un espacio de intervención política. Y el instituto tiene la intensión de intervenir políticamente en el espacio cultural salteño. Relacionarse con las diferentes organizaciones, colegios de arquitectos, abogados; las que representan a la diversidad, etc.”, señaló Ulm.

Por su parte, Pía Ceballos, integrante de la organización Mujeres Trans Argentinas, quien asistió al encuentro manifestó: “Estamos muy contentas porque estábamos esperando una apertura de la universidad. Consideramos que el arte permite la transformación social y cultural”.

Del acto participaron autoridades de la UNSa, representantes de diversos organismo del Gobierno provincial y de diversas entidades salteñas. Luego, la velada fue armonizada con un concierto musical, que estuvo a cargo de la cantante Matilde Paul.

Los objetivos



El IICA, según explicaron desde la UNSa es un espacio que propone desarrollar actividades de investigación, docencia, extensión y creación en el ámbito de la producción artística y cultural, vinculadas a los intereses y los objetivos de la universidad, proporcionando un espacio a partir del cual, un conjunto de acciones de creación e investigación que se desarrollan en Salta, encuentren un lugar común.

La casa de altos estudios busca, además, establecer vínculos con proyectos y actividades relacionadas con su quehacer, con el propósito de incidir en la generación de conocimientos, creación y la investigación en los ámbitos de la cultura y contribuir a su conocimiento como herramientas fundamentales en el campo social, local y nacional, en permanente dialogo con la región y la comunidad internacional.