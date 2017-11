Rebotaron los cheques de sueldos del jurado del Bailando

Los valores fueron rechazados y no pudieron cobrar Moria Casán, Marcelo Polino, Ángel De Brito y Pampita, quienes evalúan tomar medidas de protesta, al tiempo que desde la productora anuncian que es un conflicto con el banco. El Grupo Indalo dio un comunicado.

“Debíamos cobrar el sueldo de septiembre, pero una vez más el cheque llegó rechazado. Ahora tendremos que esperar a ver cuándo podremos contar con el dinero. Hablamos del pago de septiembre, no de octubre, y ya estamos a 15 de noviembre”. El testimonio a Teleshow es de uno de los integrantes del jurado del Bailando 2017, que también asegura que están evaluando los pasos a seguir. En principio enviarían una carta documento exigiendo una solución para que queden precedentes en la Justicia.

Desde Ideas del Sur confirmaron el problema, pero atribuyen el rechazo de los pagos a la suspensión del Banco Finansur, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López. “Desde El Trece aseguraron que en los próximos días solucionarán el tema. No quieren que haya conflictos con los integrantes del programa”, explicó una fuente de la productora.

El jurado toma con mucha cautela las explicaciones que dan desde la empresa. “Siempre tienen una excusa para no pagar o hacerlo tarde”, dicen.

Las promesas

Mientras tanto, en las últimas horas los empleados de Indalo recibieron un mail enviado por Ignacio Rosner, CEO de OP Investments, en el que firma como presidente de Oil Combustibles S.A., más allá de que la Justicia aún no autorizó la venta del Grupo de Cristóbal López.

Rosner es accionista y CEO de OP y Presidente de Oil Combustibles S.A.

Ayer, la empresa presentó al juez a cargo del concurso preventivo, un plan estratégico de relanzamiento de Oil Combustibles y de las demás empresas del Grupo, incluyendo la incorporación de Lukoil, el plan de crecimiento, el mantenimiento de las fuentes de trabajo de más de 4.000 empleados directos y 11.000 indirectos, la ampliación de su red de clientes y proveedores y la propuesta de pago de las deudas que mantiene con acreedores públicos y privados, entre ellos, con la Administración Federal de Ingresos Públicos.

“Venimos a hacer un aporte importante al desarrollo del país, a dejar atrás el pasado y cumplir con nuestras obligaciones como corresponde”, dijo Rosner.

Sin embargo, desde el entorno de Marcelo Tinelli desconfían de las promesas del grupo comprador, que mantiene las deudas con el conductor y con gran parte de los empleados, con más de 27 cheques rechazados -sumados a los recientes del jurado de ShowMatch-, atraso en el pago de los proveedores y problemas de caja chica.