Cientos de policías y gendarmes custodian la ruta 34, por la visita del presidente Macri

Los periodistas de la zona, como dirigentes sociales y vecinos comunes que trataron de llegar hasta el aeropuerto de General Mosconi para entregar algunas notas o pedidos al presidente de la nación Mauricio Macri, no pudieron acercarse a menos de 700 metros del acceso de la estación aérea. La custodia en el tramo norte de la ruta 34 se extendió prácticamente desde la localidad de Embarcación; efectivos de la policía de la provincia y de la Gendarmería Nacional estuvieron apostados en todo ese tramo prácticamente desde las primeras horas de la madrugada. El jefe de la Unidad Regional N° 4 el comisario mayor Antonio Cruz explicó que el operativo de seguridad “fue ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y dentro del protocolo se estableció que ninguna persona puede ingresar al aeropuerto de Mosconi, salvo el intendente de la localidad”.

Cristina Agüero periodista de General Mosconi consideró que “la medida adoptada fue lamentable porque la gente del norte también quiere escuchar lo que nuestra máxima autoridad tiene para decirle a una región donde el flagelo de la desocupación es el tema que más angustia”, expresó la comunicadora.

Felisa Soraire, de la organización madres del dolor se había acercado al aeropuerto para entregar una carpeta para pedir que se levante un centro de tratamiento para los chicos adictos, alguna ayuda para los merenderos entre otros pedidos. “Ayer me habían dicho que podía entregar esa carpeta en manos del presidente Macri, pero la seguridad no me dejó ingresar”, refirió la referente social.