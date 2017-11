Fabiana Flores, empresaria y productora de modelo

La joven cordobesa llegó hace unos años a Salta y se dio cuenta de que era su lugar en el mundo. Inquieta y enamorada del diseño de nuestra provincia lleva adelante su agencia de modelos Dreams Angels.

El trabajo de tu agencia ya llega al exterior. ¿Hacia dónde van esos nuevos desafíos?

Estamos invitadas a varios certámenes internacionales, uno que se hace en China, otro en Panamá y el más cercano, en febrero, en Nicaragua. Participaremos del certamen Miss Teenager, donde una de las chicas a las que mejor les va es Maru, de General Güemes.

También disertaste en un en cuentro de marcas, en la Universidad Católica. ¿Qué presentaste en esa oportunidad?

Fui una de las disertantes en el encuentro de emprendedores en representación de mi agencia, Dream Angels. Allí expliqué que todas las mujeres, de niñas, soñamos con ser modelos, pero la sociedad no tiene que imponer un tipo de mujer perfecta cuando la mayoría no lo somos. Hoy tengo un grupo muy amplio de modelos y un staff muy amplio de chicas. Mostré cuál es mi producto y las razones de un éxito.

¿Con qué tipo de chicas trabajás y cuál es el desafío con ellas?

Tengo chicas con bullying, con problemas de salud y con problemas de autoestima. Les fomento el interés por el estudio y les digo que la belleza se acaba, pero una carrera nunca.

¿Cómo estás trabajando con el diseño artesanal de nuestra provincia?

Trabajo para el diseño salteño fuera de la provincia. Amo tanto a Salta y creo que tiene un potencial increíble, solo que no lo puede mostrar. En realidad fomentar a Salta es mi mayor objetivo.

¿Cómo te ves trabajando dentro de diez años?

Me veo como una gran empresaria para llevar adelante todo lo que tenga que ver con el diseño salteño. Mi sueño sería ver a una de mis diseñadoras en una pasarela de Milán o ver a una de mis modelos en la revista Vogue. Creo que hay que potenciar a la gente y ayudarla a crecer. Hasta hace un tiempo no había mucha gente que creyera en el producto artesanal de Salta, yo sí. Sé que me va a llevar un tiempo, pero se puede lograr.

¿Y tu agencia cómo la imaginás en ese futuro?

Quiero convertir mi agencia en una corporación. Que las chicas no solo puedan incursionar en el modelaje sino también en temas relacionados con la salud, el bienestar, su sexualidad. Pretendo una agencia de modelos pero con inclusión social y no cambiaría a Salta por nada en el mundo.