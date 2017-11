Ariel Rojas: "Es una alegría que Gallardo siga en el club"

El futbolista de River expresó que "es una muy buena noticia para todos. No solo por los títulos, sino también porque está muy involucrado en cuestiones institucionales”.

Ariel Rojas, volante de River Plate, sostuvo este miércoles que es “una alegría y un placer enorme” que el entrenador Marcelo Gallardo “siga en el club”.

“Es una alegría y un placer enorme que Gallardo siga en el club. Es una muy buena noticia para todos. No solo por lo que le dio futbolísticamente a la entidad, los títulos, sino también porque está muy involucrado en cuestiones institucionales”, afirmó Rojas en rueda de prensa.

“La noticia no influyó en cómo jugamos la semifinal de la Copa Argentina con Morón (3-0). Más allá de la felicidad, nosotros sabíamos que teníamos que ganar para llegar a una nueva final”, agregó.

“Lo importante del partido con Morón era demostrar que estábamos enteros después de dos golpes muy duros”, puntualizó.

River jugó ante Morón luego de la eliminación en la Copa Libertadores, el objetivo del año, a manos de Lanús y la derrota en el superclásico contra Boca Juniors en el Monumental.

“Teníamos que demostrar que podíamos ganar, más allá del rival, y lo hicimos. Estamos en una nueva final”, remarcó.

“Ojalá podamos cerrar el año disfrutando de un nuevo título, no el que más deseábamos, porque queríamos la Libertadores, pero otro más al fin. Todo fue muy doloroso, pero ya dimos vuelta la página”, enfatizó en referencia a la final de la Copa Argentina que River disputará con Atlético Tucumán.

“Jugamos muchas cosas, las copas, y descuidamos un poco el torneo (local). Nos quedan cuatro partidos en el año y nos pusimos como objetivo ganar la mayor cantidad de puntos posibles para descontar la ventaja que nos lleva Boca”, reveló.

“El torneo argentino es largo, muy duro y parejo y siempre te da oportunidades. Tenemos que saber aprovecharlas”, completó Rojas.