Huber, un DT con fobia al avión pero no al éxito

Se sabe que el medio de transporte más seguro en el mundo es el avión y, pese a eso, muchas personas temen -por distintos motivos- trasladarse de una ciudad a otra vía aérea. Es el caso del entrenador del seleccionado salteño de rugby, Mariano Huber, quien ya hizo historia con Los Mayuatos el año pasado al culminar tercero en el Argentino de Mayores y hoy va por un desafío más ambicioso en la misma competencia. Su fobia es el gran problema que debe afrontar en esta época del año.

El sábado pasado, los salteños vencieron a Cuyo en Mendoza después de dos años y el equipo festejó los cuatro puntos hasta entrada la madrugada, salvo el director de la orquesta.

Huber, por su temor a los aviones, prefirió viajar en ómnibus. De ida fue con los chicos M15 del Jockey Club el jueves a la noche y regresó un par de horas después de la victoria, en un micro de línea. El resto del plantel fue y volvió en avión.

Ahora Salta deberá enfrentar a Buenos Aires y el técnico estuvo a punto de hacer otro trayecto vía terrestre, pero finalmente irá junto a sus jugadores en transporte aéreo.

Su gran problema, según contó a El Tribuno, es la claustrofobia: “Le tengo pánico a los espacios reducidos, no me gustan los amontonamientos. No la paso bien, pero si no queda otra alternativa, viajo”.

Tuvo una opción que pensó hasta último momento, pero finalmente desistió. “Sebastián López Fleming (dirigente del Jockey Club y también con cierto rechazo a los aviones), viajaba en auto hoy (por ayer). Era mucho el tiempo, así que lo mejor era viajar el viernes con el equipo”.

Sin gravedad

El técnico aclaró que no es un problema grave el que posee y que, de hecho, tuvo viajes de largo trayecto durante su etapa como jugador. “Lo sufro, pero subí varias veces a los aviones y, de hecho, en 1997 me fui a Sudáfrica”, contó.

“Otro viaje que tampoco estuvo bueno fue a Punta del Este, pero lo soporté. Ahora será cuestión de aguantar unas horas”, cerró.

Para su tranquilidad, el partido de este sábado, en cancha de Hindú, será el último que el seleccionado tenga en condición de visitante. Luego recibirá a Tucumán y, finalmente, tendrá la visita de Córdoba.