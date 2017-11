Este viernes debutará frente a Instituto en la Final Four del Súper 20 Joven. El plantel partirá a las 20 de nuestra ciudad.

Salta Basket U-15 viaja a Córdoba para jugar el Final Four

Al equipo U-15 de Salta Basket le toca hoy volver a viajar, esta vez para jugar desde mañana el Final Four. El plantel que conduce Sergio “Patón” Arévalos partirá a las 20 hacia Córdoba, donde debutará este viernes, a las 15, frente a Instituto. Previamente, jugarán Atenas y Regatas de Corrientes a partir de las 13.

Los infernales salteños lograron acceder a dicha instancia luego de superar en la fase de grupos a Quilmes de Mar del Plata, Boca Juniors y Argentino de Junín. Ahora deberán afrontar el duro reto de volver a medirse contra clubes de primerísimo nivel como Instituto de Córdoba, Atenas de Córdoba y Regatas de Corrientes.

“Llevamos 11 jugadores, a los chicos se los ve bien, enfocados. Esta competencia sirve como horas de vuelo que debe completar un piloto de avión. Servirá para que se motiven en pos de querer ir a un gimnasio, y para jugar de otra manera a nivel local”, resaltó Arévalos entrenador del equipo. “Han mejorado mucho y eso ya es un logro importante”, agregó.

El experimentado entrenador sabe que no será fácil la disputa contra los dos locales y los correntinos, y anhela que su equipo no deje de ser competitivo.

“Es una excusa para lograr mejorar, trataremos de ser competitivos, los otros equipos son superiores”, destacó el Patón Arévalos, quien tendrá como asistentes técnicos a Andrés Lizárraga y Cristian Ortín.

Los juveniles salteños viven una experiencia inolvidable que quieren seguir alimentando este fin de semana frente a equipos con mucha historia y que poseen divisiones formativas de peso a nivel nacional.

El plantel:

Jugador Club Puesto

I. Ortín Gimnasia Base

I. Quiñoneros El Tribuno Base

L. Rusinek 9 de Julio Ayuda base

E. Jalal Gimnasia Ayuda base

S. Outeyral Gimnasia Ayuda base

J. Iradi 9 de Julio Ayuda base

S. Lugones El Tribuno Ayuda base

F. Copa Villa 20 Alero

L. Serrano Gimnasia Alero

C. Rivero Gimnasia Alero

F. Biagini Gimnasia Alero

El fixture

Viernes 17

A las 13

Atenas vs. Regatas

A las 15

Instituto vs. Salta Basket

Finales

Domingo 18

A las 13

Por el 3er. y 4to. puesto

A las 15

Final