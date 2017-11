Arrancó el merengue en el Bailando

En el comienzo del programa, Sol Pérez y Fernando Bertona fueron los encargados de levantar el telón del merengue con una coreografía de “Levántate”, de Héctor Acosta. En la previa, “la chica del clima” le quitó importancia a las imágenes donde se la vio con el actor Vico D°Alessandro en un boliche: “No estoy saliendo con él. Yo me fui con mis amigas y él se fue con sus amigos”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (8) levantó el pulgar: “Bailan con mucha gracia, están muy sólidos como pareja”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) destacó: “Esta pareja tiene una actitud arrasadora. Este ritmo les quedó a la perfección”. Moria Casán (8) no se quedó atrás con los elogios: “Sol baila como una bailarina profesional. Me encantó porque nunca perdieron el paso y se conectaron bien visualmente”. En tanto, Marcelo Polino (8) concluyó: “Hay química y buena onda. Se los vio lindos”. Total: 24 puntos.

Merengue africano que no funcionó

La segunda pareja de la noche, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras, hizo una interpretación “africana” del tema “A pedir su mano”, de Juan Luis Guerra. Antes de la coreo, la bailarina estuvo acompañada de su hijo Valentín, quien sorprendió a Marcelo con sus primeros pasos en el estudio. “Me hubiese gustado más ver un merengue tradicional. La parte africana no me convenció del todo, aunque no fue malo lo que hicieron”, analizó De Brito (7). “Me gustó la velocidad que tuvieron en la pista, pero por momentos los noté inseguros. A mí tampoco me terminó de cerrar lo africano”, reconoció Pampita (voto secreto). “La coreo fue difícil pero poco efectiva. A mí me gusta mucho esta pareja, pero noté tres imprecisiones demasiado evidentes”, apuntó Moria (7). “Fue raro lo que vimos. Se equivocaron de ritmo. Fue un disgusto total”, dijo sin piedad Polino (0). Total: 14 puntos.

Pareja con swing

Acompañada de Mauro Caiazza, La Chipi salió a la pista para bailar “Esa chica tiene swing”, de Banda XXI. “¿Es verdad que quedó una mala onda entre ustedes?”, preguntó De Brito (9) en la ronda de devoluciones. Y opinó: “Me encantó la coreo. Bailan muy bien. Son un muy buen equipo”. Pampita (voto secreto) consideró: “Vi un merengue muy elegante. Tal vez me faltó un poquito de sabor”. Moria (8) remarcó: “Mauro parece el protagonista. La Chipi se somete a él, es una cosa rarísima. El Sr. Banana estaba pasado de energía, tiene que darle el protagonismo a la señora”. Por su parte, Polino (7) observó: “Quedaron muy desparejos energéticamente. Estuvo bien, pero acomoden la energía”. Total: 24 puntos.

Un payaso sin gracia

Caracterizado como el payaso “Topu”, Jey Mammon realizó junto a Laura Oliva una performance de “El baile del perrito”, de Wilfrido Vargas. “Se nota que tuvieron poco tiempo para preparar la coreo. Estuvo flojita”, afirmó De Brito (0). “No estuvieron definidos los movimientos. Faltaron fuerza y ensayo”, señaló Pampita (voto secreto). “Jey se apoya mucho en la previa. Estuvo ahí, tiene que mejorar”, expresó Moria (5). “Parecían dos animadores infantiles. Les faltó ensayo”, completó Polino (3). Total: 8 puntos.