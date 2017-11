David advierte sobre un estafador

La noticia debe llegar a todos los rincones de la provincia. Están usando el nombre de Jorge David para sacarle dinero a la gente.

Un inescrupuloso invoca el nombre del sanguchero que ayuda a los peregrinos del Milagro para pedir donaciones en las escuelas de la ciudad de Salta.

Fueron varios los llamados que se realizaron para advertir sobre la estafa y el robo que un desconocido está realizando en estas semanas. Se trata de un hombre joven que pide dinero para un supuesto hijo que tiene una grave enfermedad.

Todo es una mentira.

"Yo recibí varios llamados de amigos que me informaron sobre un sujeto que anda pidiendo plata diciendo que es parte de una campaña de David. Yo quiero dejar bien en claro que eso es mentira. que no le den dinero a nadie porque David no hizo, hace ni hará colectas para nadie. Lo que hacemos con mi familia es ayudar a los peregrinos del Señor y la Virgen del Milagro en la ruta y una noche antes de la procesión", dijo el gastronómico.

Los que lo alertaron son conocidos de David: una mujer que trabaja en el Ministerio de Educación y otra que es directora de escuela. Ellos advirtieron la presencia de un hombre que andaba pidiendo dinero por la supuesta hidrocefalia de un hijo. La mentira viene de la mano de un tratamiento que le tienen que realizar en Buenos Aires y que necesita el dinero para costear ese viaje.

"Tienen que llamar urgente al servicio de emergencia 911 y que lo lleven preso. La gente de la Policía de la Provincia ya está alertada sobre este sujeto y lo están buscando. Ellos (policías) vinieron a advertirme sobre este delincuente que se abusa de nuestro pueblo que es solidario. Ahora bien, yo no puedo denunciarlo porque no sé quién es, por eso apelo a los medios de comunicación para que me ayuden a encontrarlo y que le deje de sacar el dinero a la gente", dijo David.

El hombre explicó que antes presidía una fundación y que por esas cuestiones dejó de trabajar en esa obra. "Jamás le pedimos ayuda monetaria a nadie y por nadie", recalcó.

En tanto que El Tribuno consultó a la Policía de la Provincia qué aconseja a los vecinos cuando se topen con este sujeto.

"Hay que llamar urgente al Servicio de Emergencia 911 e informar sobre la situación porque el sujeto debe certificar y comprobar que recolecta con un fin benéfico a nombre de David. Como ahora sabemos que eso es mentira, seguramente deberá actuar un fiscal de oficio por el delito de estafa. David entonces podrá, y es recomendable que lo haga, realizar la denuncia correspondiente. También se debe decir que los damnificados, es decir aquellos que le dieron dinero de buena fe, realicen también la denuncia", dijo una fuente autorizada, desde la oficina de prensa de la fuerza.