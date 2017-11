Crueldad: Abandonó a unos cachorros en una caja y murieron por el calor sofocante

Una proteccionista realizó un posteo en su página de Facebook dando cuenta de lo ocurrido con los perritos. “Te cuento que no llegamos a tiempo, te cuento que no pudieron salir de la caja y murieron por el golpe de calor”, escribió indignada Daniela Soriano.

La estupidez del hombre muchas veces no tiene límites. Sólo un ser cruel e inhumano puede genera dolor y sufrimiento hacia el otro sin importarle el final de aquel al que le está haciendo daño. Esto ocurrió en las últimas horas, cuando una proteccionista de animales dio a conocer una tristísima historia en un posteo en su Facebook. Daniela Soriano escribió: “A vos que dejaste una caja con cachorros tirados en la vereda creyendo que alguien se iba a ocupar de tu problema, te cuento que no. Te cuento que no llegamos a tiempo, te cuento que no pudieron salir de la caja y se murieron x un golpe de calor ayer a la siesta. murieron deshidratados, sus lengüitas completamente secas. Te cuento que el abandono y la indiferencia también los mato. Respetemos la vida de todos, castren a sus mascotas así después No siguen naciendo perros que no los quiere nadie y tengan este final tan doloroso”.

Sus palabras y su posteo con la foto de los cachorritos muertos dentro de una caja se volvieron virales. Es que en los últimos días el calor pegó fuerte en toda la provincia, y alguien, no se sabe quién fue, se le ocurrió abandonar a unos perritos recién nacidos para que algún “alma caritativa” se apiade de ellos y los adopte. Pero el abandono fue fatal. Los cachorros no lograron sobrevivir debido a las altísimas temperaturas y murieron por sofocación. Estos seres inocentes tuvieron una muerte cruel, abandonados por una persona inhumana, sin corazón, y ni un poquito de sentimiento.