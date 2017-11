Proyectan que el 83% de los jóvenes no irá a votar en las presidenciales de Chile

La desconfianza en la política acumulada en los años de la posdictadura y varios resonantes escándalos de corrupción durante los últimos años desplomaron los índices de participación ciudadana hasta niveles récord en los procesos electorales chilenos, particularmente entre la juventud cuyo nivel de abstención se proyecta cercano al 83% para los comicios de este domingo.

¿Qué piensan?¿Qué canal de expresión política encuentra esta franja que no concurre a los actos electorales pese a que -paradójicamente- representa un sector que nutre la agenda política y los temas de la campaña a través de multitudinarias marchas por educación gratuita y de calidad, matrimonio igualitario, medioambiente, defensa de los pueblos originarios, etc.?

Una consulta a un heterogéneo grupo de jóvenes chilenos, votantes y no votantes, que reunidos en un grupo de Whatsapp -espacio en el que sienten en territorio ‘propio‘- ayudó a descifrar este fenómeno del que son parte constituyente, y que ubica a Chile entre los países con menos participación electoral del mundo, según PNUD.

Las coincidencias entre los no votantes

En general coinciden en el diagnóstico y consideran que muchos de quienes se abstienen lo hacen con el objetivo de no dar legitimidad al sistema político actual, porque no se sienten representados con la oferta electoral o porque no encuentran que su voto pueda transformarse alguna vez en esas políticas publicas concretas que reclaman.

Miguel, 23 años, estudiante de pedagogía en Historia que se declara ‘no votante‘, argumenta su decisión señalando que su voto ‘no tendría ningún grado de incidencia real para generar un cambio cualitativo de la sociedad chilena‘, razón por la que plantea categórico que ‘la única vía, para cambiar el paradigma social‘ es lograr ‘una participación directa y vinculante‘.

Javiera, de 30 años y autodefinida ‘proleta‘, subraya que hay una gran franja de jóvenes que no vota por mero desinterés, fundamentalmente en zonas periféricas y de clase baja, pero que un grupo mucho menor -que ella integra- ‘con ideas libertarias lo hacemos como un gesto político, porque no creemos que la democracia se limite a un voto cada cuatro años‘

Para este grupo -agrega- ‘el trabajo territorial y de base es lo que sirve‘.

El estudiante de psicología Juan, de 22 años, admite que aún duda entre anular o directamente abstenerse, pero subraya que también es alguien ‘comprometido con su entorno‘ y que su contribución es a través de trabajo solidario con los Boy Scouts o que ‘siempre apaño (acompaño) las marchas‘.

Las estrategias

Todas las fuerzas políticas desplegaron un complejo arsenal de estrategias para convocar a esta franja, especialmente en las redes sociales Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube, etc, que es el lugar donde mayoritariamente consumen información y se vinculan a sus pares, pero a juzgar por los sondeos, no logran convencerlos de participar.

Del otro lado, Celeste, actriz de 25 años, no duda en que este domingo va a votar, aunque admite que existe un ‘desencanto muy grande con la política y los políticos‘ entre sus pares, y reconoce la sensación de que ‘uno va a votar por alguien que se va a robar el país‘.

Para ella, el voto es ‘uno de los pocos derechos que aún tenemos y no aprovecharlo es una falta de respeto con las luchas que se dieron durante la dictadura‘.

Cristóbal, de 31 años y trabajador cultural, también carga duro contra la clase política, contra la corrupción y contra la represión desatada contra los mapuches, hechos que -interpreta- hacen que grandes franjas de jóvenes ‘no estén ni ahí‘ (no les interese en lo más mínimo) la política, los comicios o cualquier rito de la política tradicional. Aún así, decidió votar.

Toño, en tanto, de 22 años y que realiza ‘pitutos‘ (changas) ocasionales, comparte la lapidaria opinión de sus congéneres respecto a ‘los políticos ladrones‘, pero, mucho más distante, asegura que ni siquiera conoce a los candidatos de esta ronda -salvo a Sebastián Piñera- y asegura que no tiene la menor intención de votar ‘ni en esta ni en ninguna otra‘ elección.

La caída de la participación

En Centro de Estudios Públicos (CEP), una consultora de opinión tomada como referencia entre los grandes medios allende los Andes, proyecta que el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que se abstendrá de votar alcanzará la insólita cifra del 83%

Desde las elecciones de 1990 hasta las últimas (las municipales de octubre de 2016) el porcentaje de votantes en Chile sufrió un desplome casi sin parangón: desde un 86,9% hasta 36%.

Por último, la diversidad de opiniones y puntos de vista puestas de manifiesto por el grupo durante el par de días que duró la entrevista confluye sólo en dos puntos.

Todos tienen una lapidaria opinión sobre la alta concentración en la propiedad de los medios de comunicación en Chile y su influencia en esa realidad política e institucional que rechazan de plano.

También todos creen -aunque con matices de diferencia- que las próximas elecciones no van a modificar sustancialmente nada, que una segunda vuelta ‘está cantada‘, y que probablemente se producirá entre los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, que -subrayan- representan una continuidad de la ‘realidad neoliberal‘ chilena actual.