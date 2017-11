Cristina: "Es falso que yo aparezco en el registro del pago de coimas de Fútbol para Todos".

La expresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que "es falso" el titular de un matutino porteño que indicó que ella "aparece en el registro del pago de coimas de Fútbol para Todos". "Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría. Pero estamos en #ArgentinaSinEstadodeDerecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos", afirmó Cristina Kirchner a través de redes sociales. Explicó al respecto: "Por eso, lo único que podés hacer es un tuit indicando que el titular del diario La Nación de la República Argentina es FALSO. Las garantías y los derechos constitucionales te los debo… por ahora". La exmandataria se refirió de esa forma a un titular de tapa de un matutino que indicó: "Cristina Kirchner aparece en el registro del pago de coimas del Fútbol para Todos". En la nota se informó: "las coimas a Julio Grondona eran pagos al Papa . Los sobornos al Brasilero estabana dirigidos a Ricardo Texeira. Y el dinero para dos ex funcionarios que manejaban el programa Fútbol para Todos, Pablo Paladino y Jorge Delhon, se anotaban con el nombre Cristina , una referencia a su jefa, Cristina Kirchner". En la nota se informó que "Alejandro Burzaco, el ex CEO de Torneos devenido en testigo clave del caso, testificó ayer en un tribunal de Brooklyn que su mano derecha, Eladio Rodríguez, encargado de llevar el registro de los pagos, utilizaba apodos para identificar a los beneficiarios de los sobornos a los funcionarios kirchneristas se anotaban bajo el nombre de su jefa, a quien, aclaró, nunca le pagó coimas". "¿Usted pagó sobornos a Cristina Fernández de Kircner?", le preguntó a Alejandro Burzaco el fiscal Samuel Nitze, según relató el diario, a lo que Burzaco respondió, bajo juramento, "no señor", de acuerdo a lo informado.