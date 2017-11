Jacinta Condorí sigue con paso firme en busca de sus objetivos

“Ahora le llevaré el disco a mi gente, siento una mezcla de emoción y ansiedad”, dijo la folclorista Jacinta Condorí. el sábado próximo presentará “Achalay Tierra“ en el Cine Teatro Cafayate, a partir de las 21.30, mientras al día siguiente lo hará en la localidad de San Carlos. Habrá músicos invitados y la participación del poeta José “Puma” Vasconcello.

Jacinta no sabe de respiros y prosigue, con pasos lentos pero seguros, en este difícil pero bello camino de la música.

“Mi disco cuenta con un repertorio diverso, allí recuerdo a los Valles Calchaquíes y también al Chaco salteño. Incluí clásicos del cancionero popular y también temas de mi autoría y de compositores de la nueva generación. Mi canto lleva un mensaje pero también lleva alegría y contagio, me seduce encontrar el punto justo con el público”, agregó.

Jacinta Condorí sigue con paso firme en busca de alcanzar sus objetivos. Quizá tenemos enfrente a una referente de identidad genuina para los jóvenes que se inician en el folclore y en sus sueños. Ella misma se define como una ferviente luchadora por la preservación y revalorización del canto ancestral de la copla y todo lo que a esa expresión cultural refiere. Cantora, coplera, recopiladora, poeta, improvisadora, son algunas de las cualidades que describen a la artista calchaquí.

Nació en la tierra del sol y el vino: Cafayate. Es descendiente de la comunidad Diaguita-calchaquí.

Durante el presente año también grabó un video clip del tema La arenosa; además formó parte de un disco compartido con artistas destacados a nivel nacional.

“El video fue filmado en mi hermosa Cafayate por Boxmedia. Por otro lado, participé del material ‘Semillando por los bienes comunes’, que tiene como objetivo difundir la problemática de los agrotóxicos. Esta producción incluye canciones de artistas de distintos géneros musicales que comparten el compromiso y la lucha en defensa de la semilla nativa. Este CD, que se propone difundir la importancia de la semilla nativa, la problemática de los agrotóxicos, de los transgénicos y el avance de la Ley de Semillas, cuenta con la participación de grandes artistas de nivel nacional”, señaló Condorí.

“Desde niña me inicié en la copla andina, arte milenario del noroeste argentino cultivado casi exclusivamente por mujeres. Fui a la Escuela de Música de Cafayate, aprendiendo a tocar guitarra y bailando danza tradicional. A los 15 años empecé el canto junto a mi hermano mayor, transitando por peñas de Cafayate. Allí recibí mis primeros aplausos”, recordó Jacinta.

“Jallalla, es una palabra quechua aymara que significa que lo que nosotros estamos haciendo y diciendo, en estos momentos, se va a concretar. Y no se va a concretar, solamente por decirlo, se va a concretar, porque nosotros vamos a trabajar para que así sea, todo el universo va a confiar para que así sea, porque nuestros abuelos no murieron en vano, porque nuestro trabajo no es en vano y vamos a decir dos veces Jallalla, hermanos”, fueron las palabras de despedida Jacinta Condorí.