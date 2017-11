Gallardo probó a Rojas por Fernández para visitar al rojo

No hay que descartar que el Muñeco elija a Enzo Pérez, que este jueves se reincorporó al plantel tras participar de la gira del seleccionado argentino por tierras rusas.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, paró este jueves por la mañana un equipo con Ariel Rojas en lugar del suspendido Ignacio Fernández, de cara al clásico del próximo sábado a las 21.30 ante Independiente, en Avellaneda, por la novena fecha de la Superliga de fútbol Argentina.

Sin embargo no hay que descartar que el técnico elija a Enzo Pérez, que este jueves se reincorporó al plantel tras participar de la gira del seleccionado argentino por tierras rusas.

Gallardo dispuso un equipo con Rojas en el once en la práctica a puertas cerradas en el predio de Ezeiza ante la reserva.

El entrenador millonario alistó a Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Leonardo Ponzio, Rojas y Gonzalo Martínez: Carlos Auzqui e Ignacio Scocco.

Pero mañana desde las 17 Gallardo verá en acción a Pérez, quien hoy se entrenó liviano después de participar de la gira por suelo ruso del seleccionado argentino.

Rojas o Pérez reemplazarán al suspendido Ignacio Fernández, quien fue expulsado en la jornada anterior, en la derrota por 2-1 frente a Boca Juniors, en el estadio Monumental.

Gallardo a la hora de definir al once inicial para el sábado repartirá las cargas, ya que el miércoles River recibirá a Unión, por la 12ma. fecha de la Superliga.

Es que ese partido -que debía jugarse a fin de año- se adelantará por un Congreso que se llevará a cabo en Capital Federal.

River buscará frente a Independiente y Unión dos victorias que le permitan acercarse a la punta, propiedad de Boca.