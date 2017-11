El fiscal Pollicita pide la indagatoria de Aníbal Fernández por la confesión de Burzaco

En el marco de la causa conocida como la conexión argentina del FIFA-Gate, el fiscal Gerardo Pollicita pedirá la indagatoria del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, de Pablo Paladino, ex coordinador del programa Fútbol para Todos, y del ex vicegobernador Gabriel Mariotto, a raíz de la confesión en EE.UU. del ex gerente general de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco a quien le pedirá la indagatoria igual. El pedido incluirá además a Juan Manuel Abal Medina, y otros once involucrados. Además, solicitará que se ordene la inhibición general de bienes a todos y la prohibición de salida del país.

El fiscal Pollicita preparaba un dictamen sobre el caso pero las declaraciones de Burzaco sobre el pago de coimas a ex funcionarios argentino adelantó sus tiempos. Burzaco reveló ayer que también le pagó 15 millones de dólares en coimas al ex titular de la AFA Julio Grondona por los derechos de trasmisión de los futuros mundiales de fútbol.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el fiscal de la causa acusará a los ex funcionarios y a directivos de las empresas que manejaban los derechos de transmisión por los delitos de defraudación al Estado.

El pedido lo hará ante el juez federal Daniel Rafecas que tiene esta nueva causa abierta después de una denuncia de la Procuraduría contra la criminalidad económica y lavado de activos (PROCELAC) que se sumó a la de Graciela Ocaña.

La causa madre por los desvíos de parte de los 7.200 millones de pesos que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a la AFA en el marco del plan Fútbol Para Todos (FPT) la tiene la jueza federal María Servini de Cubría quien ya procesó a Aníbal Fernández y al ex jefe de gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. Al tercer ex jefe de gabinete y actual senador Juan Manuel Abal Medina le dio falta de mérito.

En esta causa nueva, Pollicita investiga los derechos de trasmisión de 9 campeonatos comprados a Torneos y Competencias con plata del plan FPT. Se planteó la presunta actividad delictual de los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Víctor Jinkis y Mariano Alejo Jinkis, quienes habrían adquirido derechos televisivos de eventos futbolísticos mediante el pago de sobornos a miembros de la CONMEBOL para luego venderlos al Estado Nacional a precios irrisorios.

Al respecto, según la causa, los responsables de la presunta defraudación al Estado, no serían únicamente las autoridades de la empresa contratante, sino también los responsables del Programa Futbol para Todos y por ello involucra a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, como también los coordinadores del programa Mariotto y Paladino-.

¿De qué se los acusará? De obligar al Estado "en forma abusiva" a adquirir derechos de televisación de diversos torneos de fútbol y, a su vez, a abonar por los mismos sumas que "exceden ampliamente su precio de mercado", señalaron fuentes judiciales a Clarín.

La investigación fruto de la denuncia de la PROCELAC se hizo de forma paralela a la salida a la luz del Fifagate, que incluyó el pago de sobornos y lavado de dinero llevado adelante por los titulares de las empresas Torneos y Competencias S.A. y Full Play International Television S.A.

Es en el marco de esta investigación que el fiscal solicitará las indagatorias e inhibición de bienes de los ex jefes de Gabinete, del ex responsable del programa Fútbol Para Todos, Pablo Paladino a quien acusó de cometer una defraudación al Estado. Paladini dijo que las decisiones sobre el FPT "las tomaban Cristina Kirchner, Máximo y Carlos Zannini" y armó un revuelo en el kirchnerismo. ​

Paladino fue señalado por Burzaco como uno de los receptores de los sobornos que pagó por U$S 4 millones junto a Jorge Alejandro Delhon, quien se suicidó anoche arrojándose debajo de un tren en Lanús. Delhon tenía vínculos, al igual que Grondona, con la financiera Alhec Tours. En su defensa el ex coordinador, apuntó contra Cristina y Máximo Kirchner y el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.

Burzaco, en tanto, está en Estados Unidos sometido a esa causa penal. En su denuncia, la Procelac afirmó que podrían haber vendido derechos de televisación de partidos de la Selección Nacional a precios "exorbitantes".