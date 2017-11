El amor es más fuerte: un recuerdo que el tiempo no borró

El número 33 estampado en una pared lateral de la cancha principal de béisbol, en el club Los Cachorros, está desgastado y comienza a borrarse. Una grieta lo atraviesa y sentados en esa valla de cemento, César y Tina Burgos se abrazan. En mayo de 2014 perdieron físicamente a Jorge, para muchos “Lee”, hermano de César e hijo de Tina.

Esas fisuras y el desgaste no llegaron a sus corazones gracias a su familia, especialmente la del club tricolor que hoy vuelve a realizar un torneo Nacional de sóftbol lento en homenaje a Lee, un socio muy querido en la institución de la zona sur.

Miran el horizonte, se paran y caminan por el verde césped del diamante. “Acá tiramos parte de sus cenizas”, relata César a El Tribuno y añade: “Cachorros era su casa”.

Era o es, contrariamente a lo que indiquen los tiempos verbales, el primero de los cinco hijos de Tina y ella los enumera: “Jorge, Silvia, César, Luis René y Milagros”.

“Si bien físicamente no está, notamos su presencia día a día, más estando en el club. Acá, después de más de tres años, todavía se recuerda lo que él transmitía para que las cosas salgan bien”, dice su hermano, quien además compartió una amistad inquebrantable.

“Siempre me repetía que de Cachorros ‘me van a sacar con las patas para adelante’. Amaba su club desde muy chico. Llegó a los 9 años y nunca más se fue”, sostiene su mamá.

“El sábado previo a su muerte, tuvo un gran partido jugando para la primera, al béisbol, ante Popeye (el clásico). Tiró varios innings, fue reemplazado y después volvió a ingresar. Había que sacarlo quebrado, sentía mucho la camiseta”, agrega César.

Un homenaje de todos

Hoy comenzará a disputarse el torneo Nacional Jorge “Lee” Burgos. Será la cuarta edición con su nombre y la novena desde que se creó.

“Antes simplemente era el torneo de Cachorros. Así como la gente de Paraná tiene sus fechas en abril y Santiago del Estero en agosto, en nuestro club se disputa siempre en noviembre. Es una fecha ya instalada en el calendario anual del sóftbol lento”, cuenta César, quien aún integra uno de los planteles que presenta Cachorros.

Cuando el jugador falleció, sus compañeros de equipo no dudaron y decidieron que la competencia debía ser en su homenaje.

“Que le hayan puesto su nombre y ver el entusiasmo con el que juegan los chicos, nos llena. También es importante el reconocimiento que nos da la gente de Paraná, de Santiago y Tucumán para venir”, coinciden madre e hijo.

Hay algo que está claro en club de la zona sur: el legado que dejó, especialmente a los chicos de inferiores.

“Muchas personas no lograron compartir equipos con Jorge, pero lo recuerdan con mucho cariño y se transmite de generación en generación. En una de las canchas está pintada su camiseta y tras un torneo que Cachorros ganó en infantiles, el entrenador de los chicos los llevó a festejar al lado de la pintura”, recuerda César.

El cariño de la gente

Tina sostiene que le gusta pasar mucho tiempo en el club “porque es una manera de tenerlo a mi hijo siempre presente”.

“Me gusta venir y que los chicos me hablen de él, no solo de béisbol y sóftbol, sino también de hockey. Como madre me siento muy orgullosa de los recuerdos que dejó”.

Por su parte, la dirigencia del tricolor hizo diferentes homenajes en su honor. Una plaqueta al lado del mástil reza: “Excelente persona, amigo y compañero. ¡Cachorro por siempre!”.

Además, decidió sacar de la disponibilidad el número 33 en sus camisetas, ese mismo que está pintado en la cancha de béisbol y que, pese desteñirse, la memoria de sus amigos y familiares se encarga de retocarlo para que perdure en el tiempo.