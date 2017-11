Acecha el fantasma del 2002 en el sorteo 

Comienza siendo un juego, y termina casi como una pesadilla. Las probalidades que tendrá Argentina en el sorteo del Mundial de Rusia no son muchas. Y las combinaciones no son alentadoras. Sobre todo cuando se cae en la cuenta de que le podría tocar la misma zona que no pudo superar en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Inglaterra, Suecia y Nigeria pueden ser los rivales de grupo de Argentina, tal como sucedió hace 15 ños. En aquel entonces el gran equipo que conducía Marcelo Bielsa no pudo superar la fase inicial y se volvió al país antes de tiempo. Y con la gran polémica que generó la tosudez del entrenador, quien no quiso hacer jugar a Hernán Crespo y Gabriel Batistuta juntos, en momentos en que empataba con Suecia y se quedaba afuera (antes Argentina había vencido a Nigeria 1 a 0 y luego perdió con Inglaterra 1 a 0). Y se quedó afuera nomás. Ese fantasma parece estar de vuelta.

Según el ranking FIFA, quedaron determinados los cuatro bombos, que son el primer filtro para el sorteo del próximo 1 de diciembre en el Kremlin de Moscú.

El mecanismo del sorteo hace que dos equipos de un mismo bombo ni pertenecientes a la misma confederación -a excepción de Europa- puedan cruzarse en la primera ronda.

La Argentina será uno de los ocho cabezas de serie junto al anfitrión Rusia, el último campeón Alemania, Brasil, Portugal, Bélgica, Polonia y Francia.

Entonces, dentro de las probabilidades del conjunto dirigido por Jorge Sampaoli como rival del “bombo 2” -en teoría el de los equipos más “fuertes”, hay cinco opciones, ya que los otros tres son sudamericanos (Perú, Colombia y Uruguay).

Públicamente, tanto el entrenador albiceleste como los principales jugadores admitieron que quieren evitar a España, pero también le podría tocar Suiza -rival en los cuartos de Brasil 2014-, México, Croacia e Inglaterra.

Si en el bombo 3 sale un africano o un asiático no le podrá tocar otro africano u otro asiático del bombo 4, aunque sí pueden repetir rivales europeos.

En ese sentido, el bombo 3 tendrá a Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán; mientras que en el bombo 4 estarán Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudita.

Así como le puede tocar el mismo grupo del Mundial del 2002, también le puede tocar algo más accesible: Suiza o México, Islandia y Panamá o Arabia Saudita.

