Carlos Medina: “Primero vamos pensando en lo que viene el domingo”

El volante central de Juventud Antoniana, Carlos Medina, habló con El Tribuno y en la charla se mantuvo cauto en referencia a la seis finales que quedan por delante. “Primero vamos pensando en el que viene, el domingo, frente a Chaco For Ever. Va a ser muy importante y para ello ya empezamos a trabajar para llegar de la mejor forma”, explicó Medina.

También recordó la derrota antoniana frente a los chaqueños en el estadio Martearena: “Acá no merecimos perder por las situaciones de gol que generamos. Hay que ir a jugar más concentrados que nunca y tratar de aprovechar las situaciones de gol que tengamos”, señaló.

Para Juventud, esta ronda del torneo se tornó más difícil de lo previsto y Carlos Medina argumentó que no se dieron la mayoría de los resultados. “Esto se complica porque es fútbol. Por ahí creas siete situaciones y no podés hacer un gol y el rival te crea una y te hace el gol. Esto es futbolístico y pasa así, pasa siempre en todos los equipos, son rachas”.

Medina señaló que fue positivo el triunfo frente a Mandiyú del miércoles pasado, que fortaleció los ánimos de los jugadores antonianos. “Estamos con más confianza sobre todo. Lo que queda es seguir sumando y buscar el partido ahora que nos acerque más a la clasificación. De local, los rivales se te meten muy atrás y te juegan mucho al pelotazo y complican con eso. Pero ya sabemos cómo es este campeonato y ahora tenemos que ir concentrados a jugar de visitante”, puntualizó.

En cuanto a su continuidad, el jugador sostuvo: “Eso es bueno, por una u otra circunstancia estoy jugando. Estoy manteniendo un nivel que es parejo. Así, siempre uno mejora en el día a día y esperamos estar en este partido en Chaco”.

Dio mucho valor a la aparición de juveniles para conjugar con la experiencia grupal. “Eso es bueno. Es positivo que haya jugadores con ganas. Se nota que haya jugadores con mucho empuje. Hay muchos chicos que están andando muy bien y ojalá que tengan su oportunidad”, añadió.

Cuatro bajas y uno por ver

Dos suspendidos y tres lesionados, este es el panorama del equipo de Juventud para viajar esta noche rumbo a Resistencia, Chaco. Gonzalo Menéndez, con cinco amarillas y César More expulsado, están inhabilitados; mientras Diego Pave y Pablo Garnier, con molestias musculares, están prácticamente descartados. Solo falta conocer cómo evoluciona el Ratón Ibáñez (golpe en la rodilla izquierda) para saber si será de la partida.

Recién en la práctica de hoy, por la mañana, el DT Víctor Godoy, define la nómina de jugadores que a partir de las 21, se irán a territorio chaqueño por vía terrestre.