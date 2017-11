Los músicos de la Provincia formarán una gran orquesta abierta para celebrar el Día de la Música

En el marco del día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos, y del 50º aniversario de la composición de la Zamba de Balderrama, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta invita a todos los músicos, docentes y estudiantes de música de la provincia a sumarse durante la tarde del 22 de noviembre a una mega orquesta, para festejar interpretando una versión orquestal de dicha zamba en la plaza 9 de Julio, frente al Teatro Provincial de Salta.

La música es un lenguaje universal que no requiere en el público conocimientos previos para emocionarse y disfrutarla, y que tiene la virtud de generar vínculos entre las personas. La música también es un espacio de encuentro para los músicos más allá de sus estilos, trayectorias y niveles técnicos. Salta es una provincia que se destaca por su cultura, y que sobresale particularmente por la cantidad, diversidad y calidad de sus músicos y sus manifestaciones musicales: coplas, bagualas, folclore, rock, pop, rap, jazz, música sinfónica, coral, y de cámara entre otros estilos que pueden disfrutarse diariamente en conciertos, festivales, fiestas patronales, recitales, peñas y muestras, en todo el territorio provincial.

En este día tan importante para los músicos, y en un año muy especial -ya que se celebran 100 años del nacimiento del Cuchi Leguizamón y 50 años de la composición de una de sus zambas más populares- la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta propone una actividad original: que todos los músicos, docentes, y estudiantes de música de la provincia se sumen formando una gran orquesta que interpretará una versión orquestal de la Zamba de Balderrama.

Para ello, la Orquesta elaboró un arreglo orquestal de la obra y pone a disposición de los músicos y estudiantes todas las partituras -no solo de los instrumentos tradicionales de una orquesta sinfónica, sino también de instrumentos de la música popular (guitarra, charango, quena, bombo) y de coro- para que los que deseen sumarse puedan estudiarlas previamente. El arreglo ofrece distintas posibilidades, con distintos niveles de dificultad, para que puedan participar estudiantes principiantes y más avanzados.

Las partituras pueden conseguirse a través de la web de la Secretaría de Cultura www.culturasalta.gov.ar, en la fanpage de la Orquesta www.facebook .com/orquestajuvenilsalta, solicitarse por email a or questa juvenilsalta@gmail.com o bien retirarse por la sede de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30, en la sede de Ejército del Norte 90.

Frente al teatro

La cita es el miércoles 22 en la plaza 9 de Julio, a las 18. Los músicos que deseen sumarse deberán llevar su instrumento, atril y partitura. De 18 a 19, los docentes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil ordenarán a los participantes en el espacio y se realizará un ensayo general. A las 19 la mega-orquesta interpretará la Zamba de Balderrama, dirigida por la profesora Carolina Pineda, música de la Orquesta Sinfónica de Salta, directora de la Orquesta Sinfónica Infantil y de la Orquesta del Bicentenario del Hogar Escuela.

El coordinador, Juan Ignacio Muñoz indicó que “Pocas obras de arte logran trascender a su autor y pasar a ser parte del dominio popular. La zamba de Balderrama es uno de esos casos. Al mismo tiempo es un himno de una patria que no reconoce fronteras: la música. En la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil trabajamos con los niños y con la comunidad para superar las fronteras y las categorías en la música, para poner en valor la diversidad cultural de la provincia comprendiendo y celebrando cada manifestación cultural en su particularidad, tratando de generar un diálogo horizontal entre los distintos saberes que resulte transformador para nuestros alumnos y para la sociedad en general. Por eso proponemos esta forma de festejar el día de la música: para unirnos sin fronteras y reconocernos en el oficio que nos iguala y en diversidad que nos potencia y enriquece”.