Blake Shelton, nombrado como el “hombre más sexy”

Esta calificación llevó al juez del programa “The Voice” a dejar de lado su timidez sobre su apariencia.

“He sido feo toda mi vida”, dijo Shelton, de 41 años, en un comunicado. “Si puedo ser sexy por un año, ¡lo acepto!”, añadió.

Shelton, nativo de Oklahoma, pasó una década en la música country antes de que su popularidad se hiciera masiva en 2011 en el concurso televisivo “The Voice”, de NBC, como el juez bromista y mentor de aspirantes a cantantes.

Su álbum más reciente, “Texoma Shore”, fue lanzado este mes.

Shelton, en pareja con la cantante de pop Gwen Stefani desde hace dos años, dijo a la revista que no podía esperar para tomarle el pelo a Adam Levine, su colega en “The Voice” y líder del grupo Maroon 5, con su título de “Hombre más Sexy”, que Levine ganó en 2013.

“No voy a tomar esto como Hugh Jackman o uno de esos tipos que son humildes al respecto. La gente me va a odiar por esto”, bromeó Shelton.

“Supongo que he estado besando al ‘hombre vivo más sexy’ todo este tiempo, pero People, ya lo sabía!”, comentó Gwen junto a una foto con el cantante.

Anteriores ganadores incluyen a Channing Tatum Dwayne “The Rock” Johnson, Brad Pitt, George Clooney, Bradley Cooper, Johnny Depp, Harrison Ford, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, William Levy y David Beckham.