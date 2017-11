Investigan supuesto caso de mala praxis en el hospital de Cerrillos, tras la muerte de un niño

La madre radicó una denuncia, ya que considera que dado el estado de gravedad que revestía la salud de su hijo no se le brindaron las atenciones pertinentes y que no se lo trató con la urgencia que requería el caso.

La madre de un niño de 1 año y 5 meses radicó una denuncia a partir del fallecimiento del menor, ya que considera que dado el estado de gravedad que revestía su salud no se le brindaron las atenciones pertinentes y que no se lo trató con la urgencia que requería el caso.

La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Pablo Rivero, inició actuaciones preliminares a partir de la denuncia de Sabrina Jazmín Colque Burgos, radicada el 3 de Noviembre en la Comisaría 13 de Cerrillos tras el fallecimiento de su hijo de 1 año y 5 meses el 1 de Noviembre.

En la denuncia, la mujer relata que su niño tenía Sindrome de Down y que había sido operado en el mes de Julio por lo que lo controlaba en forma periódica en el Centro de Salud El Huerto de Cerrillos. El día 1 de Noviembre lo llevó a primera hora al niño con un cuadro de diarrea y fiebre al centro asistencial y allí una pediatra lo atendió y lo derivó al hospital Santa Teresita de Cerrillos. En el hospital local esperó mucho tiempo sin ser atendida y cuando la atendieron, el cuadro era complejo y la derivaron al Hospital Materno Infantil, al que fueron trasladados en una ambulancia luego de una larga espera. Cuando ingresaron, el niño presentaba dificultades respiratorias y fue llevado al shock room, donde convulsionó, entró en coma y posteriormente falleció.

Desde la Fiscalía se dispusieron diversas medidas, entre ellas la solicitud de las historias clínicas del centro asistencial El Huerto, del hospital Santa Teresita y del Materno Infantil, las cuales ya se encuentran incorporadas a la investigación y que serán analizadas por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Durante la jornada de ayer, Sabrina Jazmín Colque Burgos ratificó su denuncia en sede fiscal e hizo hincapié en las demoras, en la falta de elementos necesarios para la atención del niño y en la desidia de los profesionales y personal que lo atendieron en el hospital Santa Teresita.