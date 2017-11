"Una agenda excelente para el nuevo gabinete"

Desde Buenos Aires, el gobernador Urtubey envió un mensaje de tranquilidad a los intendentes. "Los cambios serán graduales y en 2018 vamos a trabajar sobre la transición. No habrá sobresaltos".

Acompañado por el jefe del Gabinete que asumirá el martes, Fernando Yarade, y el futuro ministro de Economía, Emiliano Estrada, el gobernador anticipó también que el acuerdo fiscal "es una excelente oportunidad para el nuevo gabinete, porque obligará a optimizar la eficiencia de los servicios públicos". Urtubey anticipó que en los próximos días emitirá un decreto para poner en práctica la reorganización interna -que incluye la anunciada reducción de gastos y de burocracia del orden del 20%- y que apunta a optimizar la administración a tono con el pacto fiscal, la drástica renovación del equipo de ministros y los dos años de gobernación que debe recorrer Urtubey.

A pesar de que el acuerdo por el Fondo del Conurbano incluye una compensación superior a los 1.700 millones anuales para Salta, hay un enroque impositivo de resultado incierto.

Para resolver el litigio se eliminó el techo de 650 millones que se imponía a lo que en ese concepto recibía Buenos Aires. Pero también los excedentes que recibían las provincias, unos 13 mil millones anuales. Además, la totalidad del impuesto al cheque se aplicará a financiar la Anses; las provincias dejan de recibir recursos por ese concepto. Ganancias se coparticipa por completo pero los empresarios podrán deducir de ganancias la totalidad de sus aportes por el cheque, con lo que se reduce la masa coparticipable.

Buscan reducir el déficit y la presión tributaria, al mismo tiempo. Gradual pero inexorablemente, las provincias deberán ir eliminando ingresos brutos y sellos hasta 2022. "Vamos a tener restricciones, pero los cambios serán graduales".

Los municipios

Las reformas alcanzarán también a los municipios, pero todo se haría a través de acuerdos, como lo exige el principio de autonomía, explicó Urtubey. La propuesta de su autoría para crear una tasa de inspección municipal fue bien recibida por el gobierno de Macri, y con pinzas por los intendentes salteño. "El modelo responde al objetivo de simplificar los gravámenes. Vamos a gestionar con los intendentes la unificación de las tasas sobre ventas, en la línea que yo propuse. Serán acuerdos entre la AFIP y cada municipio, para que ese organismo recaude la tasa junto con el IVA y luego la gire a cada comuna. Sobre las cooperadoras asistenciales, Urtubey ratificó que "se van a eliminar los impuestos sobre la masa salarial, pero todo se trabajará a partir de 2018 y se aplicará cuando estemos todos confor mes".

Una a favor de los jubilados

Los gobernadores lograron que el Gobierno cediera en un punto clave de la reforma previsional. Las jubilaciones se actualizarán trimestralmente, como preveía el proyecto oficial original, pero no solo por inflación, como pretendía la Casa Rosada. El documento que firmaron los jefes provinciales dice que deberán “garantizarse aumentos por encima de la evolución de la inflación”. No se especifica con qué mecanismos se complementaría el ajuste según la evolución de los precios. Además, se deberá garantizar el piso del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos.

El cálculo por inflación arroja un aumento inferior a la fórmula polinómica creada por Indec y aplicada hasta hoy. Además, si se calcula en base de la inflación proyectada, en vez de la verificada, el retroceso se profundiza más aún.

El acuerdo busca darle “sustentabilidad” al sistema previsional, hoy cercano al colapso por la relación entre aportes y liquidaciones y para eso impulsarán inmediatamente la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional.

Un sistema nuevo

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó que el sistema propuesto es equivalente al que existe en todo el mundo, que tiende a preservar el valor real de las jubilaciones. “Ese es nuestro objetivo, preservar el valor real de las jubilaciones, el esquema actual no lo hacía, era procíclico y por eso en años, en donde se aceleraba la inflación, las jubilaciones caían”, precisó. El ministro dijo también que la fórmula que se utilizaba “estaba siendo mal computada”, porque “no incluía a los beneficiarios de las moratorias previsionales”.